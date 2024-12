(Rdl) ________ La linea ferroviaria adriatica è andata in tilt in Puglia per un guasto alla linea elettrica avvenuto fra Campomarino, in provincia di Campobasso e Cheuti, in provincia di Foggia, all’alba di questa mattina. Sono intervenuti i tecnici per ripararlo. La circolazione è ripresa alle 11. I treni – Alta velocità, Intercity e Regionali – hanno accumulato pesanti ritardi, fino a 230 minuti, quasi quattro ore.

Category: Cronaca