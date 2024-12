UN ARRESTO PER DROGA A OSTUNI

Report della Questura di Brindisi ________ Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Brindisi ha arrestato un cittadino italiano, noto alle Forze dell’Ordine, trovato in possesso di cocaina, marjuana, materiale per il confezionamento di dosi di stupefacente, quasi mille euro in contanti e banconote apparentemente false.

Nel corso del pomeriggio del 17 dicembre, a seguito dei mirati servizi disposti nella Città Bianca dal Questore Giampietro Lionetti, gli agenti del commissariato di P.S. di Ostuni si sono imbattuti nel controllo di un cittadino italiano che, a bordo di autovettura, stava giungendo nel centro abitato.

L’uomo, apparso subito agitato sin dalle prime fasi del controllo, attirava l’attenzione degli operatori che procedevano quindi ad una perquisizione personale, dell’auto in uso allo stesso e della sua dimora; all’esito di tale attività veniva quindi rinvenuta la sostanza stupefacente anzidetta, denaro contante ritenuto essere il provento dell’attività di spaccio, materiale per il confezionamento e pesatura dello stupefacente, nonché banconote apparente false, il tutto posto in sequestro.

Nel complesso, si rinvenivano quindi circa g. 34 di cocaina, circa g. 226 di marjuana, materiale per il confezionamento e pesatura, di quasi 1000,00 euro in contanti ed alcune banconote da 50 euro apparentemente false.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, reso edotto dell’arresto, disponeva la custodia nella casa circondariale di Brindisi in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, da tenersi nei prossimi giorni dinnanzi al Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi.

Brindisi, 27 dicembre 2024

Category: Cronaca