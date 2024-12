VALENTINA MADONNA INTERPRETA GIACOMO PUCCINI A CORIGLIANO D’OTRANTO DOMENICA 29

CORTESIE PER GLI OSPITI. L’APERICENA DELL’US LECCE CON I GIORNALISTI

di Giuseppe Puppo _______ “Un appuntamento non di routine, voluto fortemente dalla Società, per incontrare e ringraziare i giornalisti salentini, portatori sani di valori” – dice il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino – “Insieme dunque per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi”. Questa sera, all’ Hotel Risorgimento Resort, di via Augusto Imperatore, a lato […]