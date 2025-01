(e.l.) ________ Paura questa notte a Cellino San Marco per un incendio divampato in un garage in via San Donaci, dove, oltre ad un’auto e attrezzi vari, erano custodite bombole di gas. Fortunatamente tutto si è risolto senza feriti. Provvidenziale per evitare guai maggiori, l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brindisi.

Category: Cronaca