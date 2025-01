CONTROLLI STRAORDINARI A MESAGNE

Report della Questura di Brindisi ________

Nella serata di ieri, giovedì 16 gennaio, la Polizia di Stato ha effettuato a Mesagne un’incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati, con un potenziamento dei dispositivi di sicurezza, coordinati dal Questore Giampietro LIONETTI.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, fortemente voluti negli ultimi mesi dal Questore e condivisi dal Prefetto della Provincia di Brindisi Luigi CARNEVALE e dai Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per garantire una più pregnante presenza delle forze dell’ordine nella provincia.

Al fine di prevenire il compimento di azioni illegali, gli agenti della Questura, del Commissariato di Mesagne, della Polizia Stradale e del nucleo cinofili della Polizia di Frontiera, insieme ai colleghi dell’Arma e della Guardia di Finanza, con la collaborazione dell’ASL e dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, hanno controllato 17 attività commerciali ed identificato 264 persone. All’esito dei controlli agli esercizi commerciali sono state elevate 8 sanzioni per illeciti amministrativi e una per illecito penale.

Durante il controllo di 142 veicoli, sono state contestate 4 sanzioni al codice della strada per mancanza di assicurazione e revisione.

Sono state effettuate anche perquisizioni domiciliari, all’esito delle quali due mesagnesi sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Sentita l’Autorità Giudiziaria, uno è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi, perché trovato in possesso di circa 734 gr. di hashish, oltre un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento in dosi della sostanza; l’altro, trovato in possesso di 3 dosi di cocaina, di materiale utile al confezionamento in dosi, nonché di una consistente somma di denaro in banconote di vario taglio e di una pistola semiautomatica tipo scacciacani, al termine delle attività, è stato rimesso in libertà.

Brindisi, 17 gennaio 2025

Category: Cronaca