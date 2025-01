SCOPERTA UN’ALTRA DISCARICA ABUSIVA PERICOLOSA A CEGLIE MESSAPICA

Report del Comando Provinciale di Bari della Guardia di Finanza _________

I militari della Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, a seguito di missioni di volo e mirata attività di polizia giudiziaria inerenti la tutela del patrimonio ambientale e controllo del territorio, hanno eseguito, in collaborazione con militari del Comando Provinciale di Brindisi, un servizio di iniziativa nell’agro del Comune di Ceglie Messapica (BR), ove venivano individuate due aree su cui insistevano numerosi rifiuti speciali, pericolosi e non, abbandonati sul terreno vegetale.

In particolare, l’attività investigativa svolta dagli equipaggi di volo della Sezione Aerea di Bari permetteva di accertare l’illecita gestione delle aree in argomento, una delle quali ricadente in zona soggetta a vincoli specifici quale “Zona di Vulnerabilità da Nitrati – Z.V.N.”, nonché l’effettiva presenza di un ingente quantitativo di cumuli su terreno agricolo riconducibili ad effluenti di bestiame da allevamento, il tutto in palese violazione alla normativa ambientale.

Al termine del controllo veniva posta in essere la misura cautelare del sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p. nei confronti di una porzione delle due proprietà avente una estensione di circa 17.000 mq, nonché dei rifiuti a matrice ferrosa e plastica ivi contenuti, costituiti principalmente da veicoli industriali abbandonati e non sottoposti alle operazioni di bonifica dei componenti pericolosi.

Il responsabile è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per aver violato la normativa ambientale vigente, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., cosiddetto “Testo Unico Ambientale”.

Il tempestivo e provvidenziale intervento da terra e dal cielo delle Fiamme Gialle consentirà di porre in essere tutte le opportune misure di salvaguardia dell’ambiente circostante l’area, già sottoposta a vincolo ambientale dalla Regione Puglia, quale zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola, dato che i rifiuti sopra elencati, attraverso l’azione degli agenti atmosferici cui gli stessi erano direttamente esposti, avrebbero certamente creato ingenti danni ambientali nell’ecosistema locale.

L’attività svolta è solo l’ultima, in ordine di tempo, di una mirata azione condotta, su tutto il territorio pugliese, dai militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, per contrastare il fenomeno dei reati ambientali e i traffici illeciti di rifiuti ai fini della tu-tela del demanio e del patrimonio dello Stato.

Category: Cronaca