SCOPERTE DALLA FINANZA TRE ATTIVITA’ COMMERCIALI SCONOSCIUTE AL FISCO

I Finanzieri della Compagnia di Otranto e di Maglie, nei primi giorni del nuovo anno, nell’ambito dei controlli volti a contrastare l’evasione tributaria, hanno scoperto, anche a seguito di mirate analisi di rischio, di controllo economico del territorio e di riscontri preliminari, una attività di riparazioni meccaniche di veicoli in genere, una di vendita di pesce e molluschi e una di commercio al dettaglio di abbigliamento, ubicate rispettivamente del comune di Otranto (LE), Casarano (LE) e Gallipoli (LE) completamente sconosciute al fisco.

In particolare, l’attività di riparazioni, gestita da un ex meccanico in pensione, avveniva nel garage della propria abitazione in mancanza delle prescritte autorizzazioni; per tale ragione si è proceduto al contestuale sequestro amministrativo dell’attrezzatura presente nel garage dell’officina.

Al momento dell’intervento presso le rispettive sedi delle menzionate attività di impresa, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto svariata di documentazione extra-contabile (documentazione ‘in nero’), che ha consentito di ricostruire, grazie anche all’ausilio delle banche dati in uso al Corpo, il reddito non dichiarato al fisco, quantificato in circa 700.000 euro di ricavi sottratti a tassazione.

Contrastare l’evasione fiscale significa contribuire al processo di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini (“pagare tutti per pagare di meno”).

