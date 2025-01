A TARANTO IL MOSTRO CONTINUA AD AVVELENARE E AD UCCIDERE. E I VELENI VIAGGIANO NELL’ARIA FINO A 80 CHILOMETRI DI DISTANZA…

IL PORTA A PORTA CULTURALE DEI RAGAZZI DI RUFFANO, ALLA RICERCA DELLE RADICI PERDUTE

(g.p.) __________ Il nome dell’iniziativa non si può sentire, stride con tutto il resto, ma tant’è, ormai chissà perché dobbiamo dire quasi tutto in inglese, anche quello che si potrebbe dire tranquillamente nella nostra lingua. E’ l’unica pecca del progetto “A call for the citizens” articolato in paese e nella frazione di Torrepaduli questa settimana […]