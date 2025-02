I CARABINIERI NELLE PIAZZE DI SPACCIO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________

Un altro successo nella lotta contro le piazze di spaccio: 1 arresto a Parabita

L’attività preventiva e repressiva dei Carabinieri della Compagnia di Casarano finalizzata al contrasto dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti continua senza sosta su tutto il territorio della giurisdizione, colpendo le “piazze di spaccio” locali.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Parabita hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne, già noto alle forze dell’ordine, nel centro del paese.

L’intervento è scaturito da accertamenti e risultanze info-investigative che hanno evidenziato un’attività di spaccio presso la sua abitazione.

Dopo aver individuato con precisione il luogo, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo e alla perquisizione dell’appartamento. Durante l’operazione, sono state rinvenute, alla presenza del proprietario, numerose dosi di sostanza stupefacente occultate in vari punti della casa, pronte per essere immesse nel mercato.

In totale, sono stati sequestrati 90 grammi di eroina, circa 200 grammi di hashish, 400 grammi di marijuana, vari bilancini, sostanze da taglio e materiale per il confezionamento.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, l’uomo è stato condotto presso il proprio domicilio, dove attualmente si trova agli arresti domiciliari.

Questo intervento dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità e nel combattere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che rappresenta una minaccia per la salute e la sicurezza pubblica.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 1° febbraio 2025

