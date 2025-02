CONTROLLI DEI CARABINIERI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _______

LOTTA ALLA MALAMOVIDA SALENTINA. CONTROLLI SERRATI DEI CARABINIERI: 1 ARRESTO PER STUPEFACENTI E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO.

Week-end caratterizzato da serrati controlli che i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno messo in campo per la lotta alla malamovida ed al contrasto alle piazze di spaccio, nonchè prevenzione dei principali fenomeni criminali maggiormente diffusi.

È stato questo il contesto in cui i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce, coadiuvati dai militari della Stazione di Monteroni di Lecce, hanno arrestato nella flagranza di reato un giovane 22enne, del posto, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze verosimilmente stupefacenti.

Si tratta di uno studente a carico del quale i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare. Nel corso delle operazioni, il 22enne è stato trovato in possesso di tre involucri, in cellophane, contenenti complessivamente quasi 15 grammi di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo “hashish” che lo stesso teneva occultata all’interno di un pensile nella propria camera da letto. Unitamente a tale sostanza, i militari hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Tutto è stato sottoposto a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Al termine delle operazioni di polizia, il giovane è stato arrestato e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

Parallelamente a tale operazione, i militari della Stazione di Lecce Santa Rosa, coadiuvati da militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce (N.I.L.) e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) a seguito di specifici controlli, hanno segnalato alle competenti Autorità la proprietaria di un locale di intrattenimento del capoluogo salentino, per inosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’amaro epilogo è toccato ad una giovanissima imprenditrice, individuata quale responsabile del locale di intrattenimento presso cui i Carabinieri hanno accertato numerose violazioni in tema di sicurezza sul lavoro. Al termine dei controlli, la donna è stata segnalata alle competenti Autorità per varie violazioni, tra le quali, per non aver inviato al medico competente due lavoratori dipendenti e fornito un’adeguata formazione sui rischi aziendali ad un altro dipendente. All’imprenditrice è stato irrogato anche il

provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato due soggetti irregolari, con relativa contestazione di sanzioni amministrative per complessivi euro 13.000. Nel medesimo contesto ispettivo, personale del N.A.S. ha contestato alla titolare altre violazioni in materia di sicurezza alimentare e comminato sanzioni per ulteriori euro 3.000.

I due impiegati irregolari sono stati inoltre segnalati dai Carabinieri poiché trovati in possesso di modica quantità di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo “hashish”.

È importante sottolineare che tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce 03.02.2025.

