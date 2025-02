PERCHE’ IL DIVERTIMENTO IN PUGLIA HA IL VOLTO DEL GIOCO ON LINE?

È un dato di fatto che negli ultimi anni i pugliesi abbiano prediletto per il loro divertimento la rete. La regione è tra quelle che presentano una spesa più elevata per i giochi online. Nel 2023 toccava i 2.500 euro per abitante e in alcuni comuni, come Taranto e Martina Franca, la spesa pro capite supera il doppio. Si stima che nel 2024 l’andamento sia stato addirittura più alto.

La situazione suddetta poggia su alcuni capisaldi che riguardano il gioco sul web e che potremmo estendere a tutto lo stivale. Negli ultimi anni, infatti, il gioco online ha sottratto spazio a quello fisico. Le ragioni sono varie.

Innanzitutto gli utenti possono destreggiarsi tra tanti portali diversi, alcuni specializzati su particolari tipologie di gioco. Questo consente a tutti di trovare il divertimento più affine in qualsiasi momento. Si tratta poi di siti sempre più vicini alla forma mentis dell’utente che una volta effettuato l’accesso riesce ad interagire in modo semplice ed immediato da qualsiasi dispositivo.

A fare la differenza poi non è solo l’assenza di file per poter giocare, ma un intrattenimento sempre più pensato su misura dell’utente e della sua sicurezza. Qualsiasi giocatore che investe denaro, infatti, ricerca anche delle garanzie. Ed ecco che il portale di gioco legale oggi offre: metodi di pagamento affidabili, servizi di customer care h24, informazioni chiare e dettagliate sulle licenze degli operatori.

C’è poi l’innegabile attrattiva delle offerte, che conquista anche i tantissimi amanti dello sport, grazie ai bonus casino pensati per offrire montepremi vari a chi riesce ad azzeccare l’uno o l’altro esito della partita. Ci sono poi solitamente, in generale, offerte di aggancio pensate per i nuovi utenti e altre ideate per quelli storici.

Sono proprio le promozioni la punta di diamante dei portali di gioco, ma sarebbe ingiusto ridurre tutto a questo. Il fenomeno trova un largo seguito anche grazie alle migliorie tecnologiche che riguardano la qualità della connessione, dei titoli e dei servizi offerti dagli operatori del settore.

I pugliesi, oggi rispetto al passato, si affidano con meno timore alle piattaforme online che, complice la grande concorrenza, possono rendere loro non solo il divertimento, ma anche la libertà di poter decidere tempistiche, modalità di gioco e tipologia.

