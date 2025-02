DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 5 febbraio 2025.

Sant’ Agata.

Da questa mattina siamo in Luna in Primo Quarto.

Da sempre l’uomo, per garantirsi la sopravvivenza, è vissuto in costante armonia con i molteplici ritmi della luna; molti monumenti significativi dell’antichità dimostrano quanta importanza gli antichi attribuissero all’osservazione e all’influenza degli astri e della luna.

Darwin, nella sua “Origine dell’uomo”, dice: l’uomo, come le belve e persino gli uccelli, è soggetto a quella misteriosa legge per la quale certi processi normali quali la gravidanza, la crescita delle piante, la maturazione dei frutti, e il decorso delle malattie, dipendono dai periodi lunari.

I nostri antenati avevano infatti scoperto che:

– molti fenomeni della natura (maree, nascite, ciclo mestruale, …) sono in relazione col corso lunare

– molti animali si regolano con la posizione della luna: ad es., gli uccelli raccolgono il materiale per i loro nidi solo in certi periodi, perché i nidi si asciughino più in fretta dopo la pioggia

– numerose attività quotidiane, come cucinare, mangiare, tagliarsi i capelli, lavorare in giardino, potare, concimare, lavare, fare uso di medicinali, raccogliere erbe medicinali sono soggetti ai ritmi lunari.

Quando la luna è fra terra e sole, noi non la vediamo: ci mostra la sua faccia scura. E’ luna nuova.

Poi la parte luminosa compare e aumenta (luna crescente) fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce (luna calante) fino a tornare alla fase di luna nuova.

A ogni fase della luna corrisponde nella natura un diverso stato energetico.

Come detto, siamo in Luna in Primo Quarto, cioè Luna crescente: questa fase è un momento di potenziamento e rigenerazione: il corpo accumula forza ed energia.

E’ un buon periodo per fare progetti, prendere iniziativa, socializzare. Si ingrassa più facilmente, le ferite tardano a guarire, ciò che viene somministrato al corpo per la rigenerazione e il rafforzamento funziona doppiamente; sono giorni giusti anche per i massaggi rigenerativi e rinforzanti.

La biancheria, con la stessa quantità di detersivo, non si pulisce come in luna calante.

In luna crescente e luna piena nascono più bambini.

La terra si comporta al contrario: tutto fluisce, cresce, prolifica; i succhi risalgono, predomina la crescita in superficie.

Per questo, le piante e verdure che crescono in superficie vanno piantate o seminate in luna crescente, con l’eccezione delle verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) che vanno piantate in calante.

Sono i giorni giusti per rinvasare e trapiantare, innestare alberi da frutto.

Lo stesso tipo di energie della luna crescente si ritrovano nella fase che segue le mestruazioni: l’energia è più dinamica, è creativa, si è sessualmente più disposti, ci si sente più attraenti.

Per chi ha il pollice verde vediamo nello specifico i lavori da dedicare all’ orto e al giardino in questo mese da poco cominciato.

Rincalzate fave, piselli, agli e cipolle seminate nell’autunno precedente. Procedete alle nuove semine, facendo attenzione ai ritorni di freddo. Semine in ambiente protetto: lattughe primaverili, cicorie, radicchi, indivie; cavoli estivi, bieta da taglio; peperoni, melanzane, pomodori; sedano, basilico, prezzemolo. Semine in terreno aperto: aglio, cipolle, carote, bieta da taglio; cicorie da taglio; agretti, asparagi, piselli, spinaci, fave.

Potate rose ed arbusti da giardino. Tagliate i vecchi gerani a circa 10 cm dal colletto e rinvasateli. Preparate le marze per gli innesti, tenendole o nella sabbia al freddo, o in una busta di nylon in frigo. Mettete a dimora i bulbi a fioritura primaverile. Rinfoltite il tappeto erboso concimandolo.

5 febbraio 1949, settantacinque anni fa. Negli USA esce il rapporto Hoffman che avanza critiche durissime circa l’utilizzo dei fondi del Piano Marshall da parte dell’Italia.

In effetti, parte cospicua delle risorse, circa 15 miliardi di lire in sette anni, viene stanziata, col celebre “Piano Fanfani”, per la costruzione di case popolari per i lavoratori(nella foto, la visita al rione Santa Rosa a Lecce).

L’indirizzo sociale delle risorse non è gradito agli Stati Uniti, che preferirebbero una destinazione tesa all’aumento del potere d’acquisto della popolazione, per favorire l’acquisto dei prodotti industriali americani.

Proverbio salentino: TE NANZI ALLU CADDRHU, TE RETU ALLA SCUPPETTA, A MIENZU A NTAULA, LARGU TE LE CUESTIONI

Davanti al cavallo, di dietro al fucile, in mezzo alla tavola, lontano dalle questioni, ecco come bisogna porsi, per poter stare bene al mondo.

