LE ASSOCIAZIONI INCONTRANO L’AMMINISTRAZIONE PER SCONGIURARE GLI ABBATTIMENTI SELVAGGI SUI VIALI

Tecniche innovative per la salvaguardia delle alberature sane e stabili, il Coordinamento Alberi e Verde Urbano rilancia la sua proposta

Nella mattinata di lunedì 3 febbraio 2025, l’associazione Forum Ambiente e Salute insieme al Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano di Lecce ha incontrato il Vicesindaco e Assessore ai LL.PP. Roberto Giordano Anguilla per un confronto sul progetto di Riqualificazione ecologica della Circonvallazione cittadina, progetto ereditato dalla precedente amministrazione, finanziato con fondi PNRR e già in fase di esecuzione.

Durante l’incontro il Coordinamento, dopo aver richiamato alcune osservazioni sul progetto, indirizzate alla precedente amministrazione già a Luglio 2023, ha presentato e illustrato formalmente all’Amministrazione, una proposta concreta di rimodulazione del progetto che, attraverso l’impiego di collaudate tecniche di intervento attualmente a disposizione, è in grado di fornire soluzioni per il ripristino degli asfalti e dei marciapiedi, senza la necessità di ricorrere a massicci abbattimenti degli alberi esistenti, stabili ed in salute che si trovano nelle aree interessate dal progetto.

Si è ricordato che tali alberature sono state valutate come sane e prive di criticità dalle stesse perizie agronomiche commissionate dal Comune e parte integrante del progetto e che pertanto la scelta dell’abbattimento è motivata da scelte tecniche, probabilmente superabili.

Decisamente meno superabile è invece il danno ambientale che la rimozione contemporanea di un numero consistente di alberi, maturi e nel pieno della loro efficienza ecosistemica, arrecherebbe alla salute e al benessere dei cittadini, considerato l’elevato carico di inquinamento veicolare nell’area e le temperature roventi che si raggiungono durante l’estate.

Si è ricordata inoltre la segnalazione via PEC che il Coordinamento ha inviato la scorsa settimana all’amministrazione a proposito di tre di questi alberi, interessati recentemente da scavi ampi e profondi, effettuati molto a ridosso degli apparati radicali e per i quali si è raccomandato un tempestivo e periodico monitoraggio, anche supportato da prove strumentali; il Regolamento Stralcio “per il mantenimento e la sostituzione delle alberature”, già in vigore, fa infatti espresso riferimento a tutte le misure di cautela da osservare durante i cantieri di scavo in prossimità degli alberi.

L’incontro si è concluso con la reciproca promessa di disponibilità al confronto e alla collaborazione in tutte le prossime fasi di cantiere, allo scopo di perseguire l’obiettivo comune di migliorare la nostra città, minimizzando gli impatti negativi sulla vivibilità dell’ambiente urbano.

Lecce, 04.02.2023

Forum Ambiente e Salute

