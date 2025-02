CAGNOLINI – DUE SONO VERI – IMMOBILI IN VIA TRINCHESE, UN POST DI DENUNCIA CHE STA SUSCITANDO POLEMICHE

(Rdl) _________ Il Rifugio di Aura, canile che si trova sulla strada per Torre Chianca, ha postato oggi su Facebook foto e testo che riproduciamo:

MA ADESSO BASTA!!! Ma come si puo permettere questo scempio! Riceviamo l’ennesima segnalazione in merito a questa situazione ‘”Buonasera a Lecce in via Trinchese all’altezza di Mango cagnolino simile beagle seduto immobile dentro una cesta con ridicolo cappello in testa e e ciotola delle offerte cartello con scritto che cavolo guardi!” La persona che ci scrive giustamente si aspetta da un associazione animalista che si attivi di fronte a questa situazione ma noi siamo impotenti non abbiamo il potere di fare nulla, sono state fatte decine di segnalazioni a chi di dovere, risultato? E’ quello che vedete nella foto inviateci oggi, perche il “signore” ben noto al quale nell’estate scorsa è stato sequestrato un cane, ha raddoppiato, i cani adesso sono 2!!, Infatti, tra i pupazzi il secondo da sinistra e il quinto sono cani veri! Ma sono sempre immobili e ci chiediamo come sia possibile. Che cosa si sta aspettando perche qualcuno intervenga? Questa non è certo una bella immagine per la nostra città!

