GIAMPAOLO CHIAMA IL BONUS 110%

(Rdl) ____________ Il Lecce, reduce dalla bella vittoria a Parma, con susseguente bel balzo in avanti in classifica, per continuare l’ascesa verso le zone tranquille. Il Bologna, eliminato in Champions, ma vittorioso nelle ultime di campionato e di Coppa Italia, per coninuare l’ascesa vero la zona delle qualificazioni europee.

Partita difficile, dunque, contro una ‘grande’ quale il Bologna è diventato a tutti gli effetti.

Lo sa bene Marco Giampaolo, come ha spiegato egli stesso questo pomeriggio nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Giochiamo contro una squadra forte, ho visto diverse partite, compresa l’ultima. Hanno acquisito una consapevolezza che qualche anno fa non avevano. Giocare competizioni di un certo tipo accresce l’autostima. Ci aspetta una partita difficilissima. Servirà il 110% da parte nostra”.

Comunque, fra recuperi degli infortunati e proposte dei nuovi arrivati, l’allenatore del Lecce ora ha più possibilità di scelta per la formazione. Per questo, non l’ha ancora decisa:

“Per questa partita ho qualche dubbio in più, però sono contento di avere questi pensieri perché significa che i calciatori sono in crescita e la condizione sta migliorando. Possiamo avere due giocatori forti per ruolo, questo ti permette di non abbassare il livello di prestazione della squadra nei cambi”.

Si gioca al Via del Mare domenica 9 febbraio, fischio di inzio del signor Francesco Fourneau di Roma alle 18.

