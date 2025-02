PRESO L’AGGRESSORE FOLLE

Report della Questura di Lecce ________

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha identificato e denunciato un 44enne di origine asiatica che pochi giorni fa ha creato allarmismo nel centro di Lecce con i suoi comportamenti ingiustificatamente violenti. Egli nei giorni tra il 30 gennaio e il 1 febbraio u.s. si è reso responsabile di due aggressioni nei confronti di altrettanti inermi cittadini che si trovavano a passeggiare per le vie del centro.

Nel primo caso l’aggressione è avvenuta nei pressi di Porta Napoli ai danni di un ventiduenne che è stato ferito alla testa.

Nel secondo caso la vittima è un ventitreenne che si trovava per le vie del centro, mentre stava registrando un video con il suo cellulare, prima di essere improvvisamente colpito al fianco con un oggetto appuntito dall’uomo.

In entrambi i casi l’aggressore si trovava in sella ad una bici tipo mountain bike di colore verde e indossava un giubbotto col cappuccio calato sulla testa. Il video girato poco prima dell’aggressione e postato sui social dalla vittima ha avuto un effetto immediato perché altri video dell’uomo sono stati postati e inoltre nei giorni successivi sono giunte numerose chiamate al numero di emergenza 112 per segnalare la presenza del probabile aggressore in vari punti della città. Ciò ha permesso alla Polizia di Stato di rilevare particolari dell’abbigliamento e della bici e in poco tempo gli agenti della Squadra mobile hanno rintracciato l’uomo per le vie della città. La perquisizione domiciliare presso la sua abitazione ha poi permesso di rinvenire oggetti descritti dai denunciati, ovvero un cacciavite avvolto in un guanto di lattice blu e visibile nel video postato dall’ aggredito e le scarpe indossate durante l’aggressione.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate dall’uso di arma continuato.

Lecce, 8 febbraio 2025

