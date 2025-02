DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 9 FEBBRAIO 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 9 febbraio 2025.

San Sabino.

Per chi ha il pollice verde ricordiamo nello specifico i lavori da dedicare all’orto e al giardino in questo mese appena cominciato.

Rincalzate fave, piselli, agli e cipolle seminate nell’autunno precedente. Procedete alle nuove semine, facendo attenzione ai ritorni di freddo. Semine in ambiente protetto: lattughe primaverili, cicorie, radicchi, indivie; cavoli estivi, bieta da taglio; peperoni, melanzane, pomodori; sedano, basilico, prezzemolo. Semine in terreno aperto: aglio, cipolle, carote, bieta da taglio; cicorie da taglio; agretti, asparagi, piselli, spinaci, fave.

Potate rose ed arbusti da giardino. Tagliate i vecchi gerani a circa 10 cm dal colletto e rinvasateli. Preparate le marze per gli innesti, tenendole o nella sabbia al freddo, o in una busta di nylon in frigo. Mettete a dimora i bulbi a fioritura primaverile. Rinfoltite il tappeto erboso concimandolo.

9 febbraio 1956, sessantanove anni fa, a Roma il presidente della Repubblica Luigi Einaudi inaugura la prima linea metropolitana italiana, fra la stazione Termini e il quartiere Eur.

Proverbio salentino: CI OLE BISCIA NNA BONA ANNATA, NATALE SCIUTTU E PASCA BAGNATA.

Chi vuol vedere una buona annata, Natale asciutto e Pasqua bagnata.

I contadini salentini ritengono che un inverno asciutto permette ai semi interrati di meglio radicarsi, e la pioggia primaverile aiuterà le piante a dare un abbondante raccolto.

Category: Costume e società