CIN CIN, AUGURI, PER I 90 ANNI DELLA CUPERTINUM ANTICA CANTINA

1935 – 2025. I primi novant’anni di terra vino cooperazione qualità della Cupertinum Antica Cantina del Salento 1935. Nel corso del 2025 la Cantina festeggerà questo importante anniversario con eventi e pubblicazioni di grande interesse, tra memoria e futuro.

Era il 12 gennaio 1935 quando venne firmato l’atto costitutivo della prima cantina cooperativa della provincia di Lecce, la Cantina di Copertino: trentasei viticoltori la fondarono con l’obiettivo di valorizzare la cooperazione e di occuparsi direttamente della vinificazione delle proprie uve e del commercio dei vini. Oggi sono 300 i fieri soci che conferiscono il proprio raccolto. I vini della Cupertinum continuano a ricevere riconoscimenti da Guide e Premi internazionali, tra cui Wine Spectator, Wine Enthusiast, SlowWine, AIS Sommelier. Dei vini della Cupertinum hanno scritto – oltre a molti giornalisti ed esperti – anche tre maestri della critica enologica: Luigi Veronelli, Gianni Mura e Hugh Johnson.

Radici che affondano nella storia. A Copertino e in Salento la viticoltura è praticata sin dal VIII secolo a.C., epoca della prima colonizzazione dei greci. Durante la dominazione romana questi vini vennero apprezzati e decantati dai poeti. Nel Medioevo continuò fiorente la produzione, nel XII secolo Federico II incoraggiò la sperimentazione e la diffusione di nuovi vitigni. Documenti del 1500 testimoniano l’eccellenza dei vini della zona di Copertino: “E’ questa Terra d’ogni banda cinta d’una fertilissima campagna [con] vigne che rendono grappoli di vini perfettissimi”, dalla “Descrittione di Cupertino”, conservata all’Archivio Generale Agostiniano in Roma, redatta da Fra’ Angelo Rocca. Nel 1800, notizie sulla produzione dei vini prodotti a Copertino risalgono alla “Statistica del Regno di Napoli” disposta da Gioacchino Murat. Si può ben affermare che Copertino è tra le antiche zone d’Italia a vocazione viticola. Nel 1976, grazie alla determinazione della Cantina, il vino di Copertino, a base di Negroamaro, ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata.

Dal 1935, la carica di presidente della Cantina è stata ricoperta da: Antonio Venturi, Martirano Gabbrielli, Antonio Pisacane, Giovanni Verdesca, Luigi Del Prete, Antonio Filoni, Mario Petito. Francesco Trono è il presidente in carica. Il Consiglio di Amministrazione è oggi composto da: Francesco Trono, Benedetto Accogli, Mario Caiaffa, Gianni Antonio Franco, Giovanni Muci, Fabio Nestola, Fernando Zizzari.

Dal 1960 al 2008 l’enologo della cantina è stato Severino Garofano, scomparso nel 2018, considerato il padre della valorizzazione del Negroamaro e della viticoltura pugliese, salentina in particolare. Dal 2010 l’enologo è Giuseppe Pizzolante Leuzzi, che ha portato una ventata di novità con la diversificazione delle etichette, la creazione del passito Glykòs, dello spumante Giortì e delle linee Squarciafico e Petra di Sole. La nuova progettualità ha dato i suoi frutti, negli ultimi anni i vini della storica Cantina di Copertino hanno infatti ricevuto molti riconoscimenti sia in Italia che all’estero.

Afferma il presidente Trono: “Oltre alla qualità del vino,la Cupertinum ha grande attenzione per l’ambiente, il territorio, la cultura, l’educazione. Il Vigneto sul Castello di Copertino, le visite guidate alle scolari e studenti, le iniziative culturali e sociali, il parco aziendale messo a disposizione per attività sportive, sono solo alcuni dei progetti in cui è impegnata… L’idea della bellezza coltivata in ogni aspetto… Lu mieru (il vino) ete l’idea ti la bellezza, ti lu culore, ti ogni cosa, e poi ete vera ùa, la noscia, dicevano i nostri antenati. Ed è ancora così”. Auguri Cupertinum!

Cupertinum Antica Cantina del Salento 1935

Via Martiri del Risorgimento 6, Copertino (Le) /

info@cupertinum.it | Tel.0832.947031; www.cupertinum.it

