NUOVA UDIENZA DEL PROCESSO TAP

UNA…GUSTOSA CONFERENZA DI ALBERTO GRANDI A LECCE DOMENICA 9

(Rdl)__________ “LA CUCINA ITALIANA NON ESISTE – BUGIE E FALSI MITI SUI PRODOTTI E I PIATTI COSIDDETTI TIPICI” è il provocatorio titolo della conferenza in programma domenica 9 febbraio, alle ore 18.30, a Lecce, alla Biblioteca Bernardini, in piazzetta Carducci. Relatore Alberto Grandi, professore di Storia del cibo e autore, insieme a Daniele Soffiati, dell’omonimo […]