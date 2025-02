OMICIDIO A GALATONE, ANZIANO TROVATO MORTO IN CAMPAGNA NEL SUO TERRENO CON IL CRANIO FRACASSATO

(e.l.) _________ Brutale omicidio a Galatone. Questo pomeriggio è stato trovato senza vita il corpo di Sebastiano Daniele, 66 anni, pensionato, ex dipendente di un mobilificio, con la passione per la musica, e per l’agricoltura.

Era appunto andato nel terreno di sua proprietà per curarlo. Non vedendolo rientrare per pranzo, in famigliari sono andati a cercarlo e hanno fatto l’orribile scoperta.

L’allarme era già scattato per la segnalazione di un automobilista di passaggio in zona, vicino al Santuario della Madonna della Grazia.

I Carabinieri, coordinati dal Procuratore Capo Guglielmo Cataldi e dal pm di turno Rosaria Petrolo, hanno compiuto i primi rilevi, fra cui quelli del medico legale: l’assassino ha colpito al capo la vittima con un grosso corpo contundente, lasciandola esanime a terra.

La prima pista investigativa seguita dagli inquirenti, è quella di una lite per motivi inerenti i terreni.

In paese, commozione e sconcerto.

Se ne è fatto interprete il sindaco Flavio Filoni:

“Notizie che non avremmo mai voluto dare

Sono appena tornato dalla campagna, dove purtroppo ha perso la vita il caro Sebastiano Danieli. Un lavoratore instancabile, marito, padre e nonno amorevole, profondamente legato alla sua famiglia. Da sempre appassionato di musica, è stato uno storico musicista della Banda della nostra Città.

La nostra Comunità è profondamente scossa da questa tragedia. Esprimo la mia massima fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura, che in queste ore stanno lavorando senza sosta per fare luce su questo terribile omicidio e assicurarne il responsabile alla giustizia.

Un pensiero commosso e un forte abbraccio alla famiglia di Sebastiano, a cui va la vicinanza di tutta la nostra Città”.

