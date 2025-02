VADA A SANREMO / PRONTI VIA

di Elena Vada _________

A condurre il Festival di Sanremo, quest’ anno 2025, ci sarà Carlo Conti, con l’aiuto di dodici co-conduttori, divisi e distribuiti nelle cinque serate.

Evviva, pare si torni ad una gara canora vecchio stile: niente monologhi (spesso noiosi, superflui o inutilmente polemici) pochi ospiti, molte canzoni.

Saranno 29 le canzoni in gara, più 4 nuove proposte.

E’ tutto pronto per la 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Ieri, 10 febbraio 2025, in diretta dalla Sala stampa Ariston Roof, c’è stata la tradizionale conferenza, che ha dato ufficialmente, il via, alla kermesse canora.

È stato ribadito che sarà un Festival all’insegna dell’amicizia e con la ‘musica protagonista’.

Non a caso, a fianco di Carlo Conti, ci saranno due suoi cari amici: Antonella Clerici e Gerry Scotti. Quello che i conduttori assicurano, per questa prima serata, è tanto divertimento.

Lo sottolinea Antonella Clerici: “Ieri (9 febbraio 2025; ndr) abbiamo provato e ci siamo divertiti moltissimo. Spero che questa cosa riusciamo a trasmetterla”.

Insomma, c’è molta attesa per il debutto di questa 75esima edizione e anche tanta curiosità sui brani in gara.

Argomenti di tutti i tipi, cantautori interessanti, futuri tormentoni e canzoni che faranno riflettere. Questo è ciò che, a detta del direttore artistico, ascolteremo da martedì 11/febbraio.

Carlo Conti presenterà dopo “I Festival di Amadeus” ben cinque edizioni consecutive alla conduzione, come Pippo Baudo.

Assicura però, Conti, che questa, per lui, non è una sfida. “I numeri di Amadeus sono imbattibili – dice – Non avrei mai accettato di fare Sanremo se fosse stata una sfida. A questo punto della mia carriera credo di non dover dimostrare niente, neppure a me stesso”.

Tra gli ospiti della serata inaugurale, ci saranno Jovanotti e la cantante israeliana Noa insieme all’artista palestinese Mira Awad, che canteranno ‘Imagine’.

I cantanti in gara:

Achille Lauro: Incoscienti Giovani

Gaia: Chiamo io chiami tu

Coma_Cose: Cuoricini

Francesco Gabbani: Viva la vita

Willie Peyote: Grazie ma no grazie

Noemi: Se t’innamori muori

Rkomi: Il ritmo delle cose

Modà: Non ti dimentico

Rose Villain: Fuorilegge

Brunori Sas: L’albero delle noci

Irama: Lentamente

Clara: Febbre

Massimo Ranieri: Tra le mani un cuore

Sarah Toscano: Amarcord

Fedez: Battito

Simone Cristicchi: Quando sarai piccola

Joan Thiele: Eco

The Colors: Tu con chi fai l’amore

Bresh: La tana del granchio

Marcella Bella: Pelle diamante

Tony Effe: Damme ‘na mano

Elodie: Dimenticarsi alle 7

Olly: Balorda nostalgia

Francesca Michielin: Fango in Paradiso

Lucio Corsi: Volevo essere un duro

Shablo featuring Guè, Joshua, Tormento: La mia parola

Serena Brancale: Anema e Core

Rocco Hunt: Mille vote ancora

Giorgia: La cura per me

Alcuni artisti hanno sfilato, su un red carpet, davanti all’ Ariston, con mise più o meno eleganti, provocanti, divertenti, estrose.

Stasera comincia la gara. Lo spettacolo si preannuncia interessante, lo seguiremo con attenzione, in tutte le sue implicazioni.

