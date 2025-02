DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 12 febbraio 2025.

A Lecce il nostro amico Raimondo Rodia compie 60 anni: buon compleanno!

Santa Eulalia.

Da questo pomeriggio siamo in Luna Piena.

In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.

I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

12 febbraio 1944. Il piroscafo Oria, con a bordo circa quattromila duecento soldati italiani prigionieri dei tedeschi, colto da una tempesta, fa naufragio nei pressi dell’isola di Patroklou in Grecia. Si salvano in trentasette.

Ci avviciniamo a San Valentino, una festività che, sulla scia degli Stati Uniti, è diventata una festa popolare laica, che serve per incrementare i consumi e conseguentemente la produzione.

A dire il vero San Valentino è stato cancellato dalla Chiesa il 14 febbraio, sebbene la cancellazione non abbia avuto nessun effetto, perché per tutti quello continua a essere il suo giorno, tutt’al più insieme ai santi ufficiali Cirillo e Metodio.

La figura storica si perde nella leggenda e si fa risalire a un martire della fede cristiana, fatto decapitare dall’ imperatore nel 280 d.C.

Solo per una coincidenza questo santo leggendario sarebbe diventato a Roma il protettore dei fidanzato e degli innamorati. Nel 1465, infatti, Paolo II autorizzò il cardinal Giovanni di Torquemada a fondare l’ arciconfraternita della Santissima Annunziata che doveva procurare le doti per le fanciulle povere.

La prima cerimonia per la distribuzione delle doti fu fissata casualmente dal Papa al 14 febbraio, che era già il giorno in cui la Chiesa festeggiava San Valentino; per le ragazze in età da marito beneficiarie delle donazioni diventò una festa; e anche per i loro promessi sposi; e fu così che il martire della Chiesa antica romana divenne nel Medioevo il protettore degli innamorati, per caso, e a sua insaputa.

MACARI CA LA MINTI LA BARCA A MARE QUANDU LU IENTU NU TE AE A FAVORE

E’ inutile che metti la barca in mare quando il vento non ti è favorevole.

Quindi è bene che prima di affrontare una qualsiasi impresa, rendersi conto se le condizioni nelle quali andremo ad operare siano favorevoli.

