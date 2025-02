COPERTURA DEL VIA DEL MARE: POLEMICHE SUGLI INTERVENTI PRESCELTI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo __________

Dichiarazione di ieri mercoledì 12 febbraio del sindaco Adriana Poli Bortone:

<Ho preso visione del livello di progettazione della copertura dello stadio “Ettore Giardiniero”, trasmessomi dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, ed esprimo la mia soddisfazione per il lavoro finora svolto, che va nella direzione da noi auspicata. Anzi, posso dire di essere estremamente soddisfatta per la rapidità con la quale si sta procedendo, che segnerebbe addirittura un mese d’anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista. Non possiamo che esprimere la nostra gioia e fare le congratulazioni ai professionisti. Siamo in attesa della

progettazione completa, utile all’avvio dei lavori prima della stagione estiva>. _________

Sulla questione, ci scrive oggi, giovedì 13 febbraio, Innocenzo Graziuso, per conto del Forum Ambiente e Salute

“Ancora una volta un’occasione mancata di essere al passo con scelte virtuose normali in altre città.

A Udine il nuovo stadio avrà una copertura fotovoltaicizzata, su oltre 4000 mq di superfice. Sarà energeticamente autosufficiente, forse anche in grado di guadagnare dal surplus di energia immessa in rete -come da molti anni avviene a Verona-. A Lecce, capitale del “Salento mare sole e jentu” questo non è possibile.

Il sole qui splende soprattutto per il fotovoltaico in agricoltura, assai meno di altre regioni per quello sugli edifici, riducendo il tanto deprecato consumo di suolo agricolo, che qui è più prezioso che altrove: va rigenerato con estese piantumazioni di essenze arboree in biodiversità, dopo il devastante disseccamento della foresta di ulivi.

E’ stato ignorato l’appello di oltre 40 autorevoli associazioni, professionisti, religiosi, esperti e intellettuali leccesi affinchè tale copertura fosse realizzata. Ci si augura che, con il sostegno degli enti competenti, sia ascoltata la contestuale e parallela richiesta di piantumare almeno in parte i sei ettari, ora per lo più un desolato manto di asfalto, soprattutto dopo il nefasto abbattimento della pineta circostante! Perché a Venezia sessanta ettari di bosco abbracceranno il nuovo stadio; il verde circonda da vicino tanti altri impianti sportivi (l’Olimpico in primis), ma a Lecce no?

Si registra infine una assurda mancanza di comunicazione tra enti pubblici: l’assessore Delli Noci ha annunciato che la Regione sta predisponendo bandi per finanziare l’autonomia energetica degli impianti sportivi. Lo stadio di Lecce non sarà della partita. Un’altra occasione mancata. La serie A anche per la città…“.

