IL GENERALE UBALDO DEL MONACO IN VISITA AI CARABINIERI SALENTINI

Il Generale Ubaldo Del Monaco in visita nel Salento: un riconoscimento all’impegno dei Carabinieri



Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, ha effettuato ieri una visita nei comandi Stazione di Galatone, Otranto, Muro Leccese e Squinzano, un evento rilevante che ha messo in luce l’importanza del lavoro svolto dai Carabinieri sul territorio.

Accompagnato dal Comandante Provinciale Colonnello Donato D’Amato e ricevuto dai rispettivi Comandanti di Stazione, il Generale ha incontrato e salutato il personale in servizio, esprimendo un caloroso riconoscimento per il loro impegno quotidiano nella lotta contro la criminalità.



Durante la visita, in particolare, il Generale ha riservato un’attenzione speciale ai Carabinieri della Stazione di Galatone. Qui, la sinergia con il Nucleo Investigativo di Lecce e il NORM della compagnia di Gallipoli ha portato a risultati significativi, culminando nell’individuazione del presunto autore dell’efferato omicidio della mattinata dell’11 febbraio che tanta apprensione aveva creato nella piccola comunità galatonese.

Questo esempio di collaborazione evidenzia non solo l’efficacia dell’Arma dei Carabinieri, ma anche l’importanza della cooperazione tra diversi reparti, che consente di affrontare le sfide della sicurezza in modo più incisivo.

Le parole di riconoscimento e compiacimento del Generale Del Monaco per il lavoro svolto dai Carabinieri sono un chiaro segnale di apprezzamento per la dedizione e la professionalità che caratterizzano il loro operato.



Durante la visita, l’Alto Ufficiale ha voluto rimarcare il ruolo essenziale di ogni Carabiniere e la funzione sociale dell’Arma. Il Generale ha ribadito l’importanza di una formazione continua, sottolineando come l’aggiornamento professionale sia fondamentale per affrontare le dinamiche

evolutive della criminalità. Inoltre, ha messo in evidenza la necessità di mantenere una proficua collaborazione con le istituzioni locali e i cittadini, affermando che il dialogo e la presenza attiva sul territorio sono elementi chiave per costruire un clima di sicurezza e prevenzione.

La visita del Generale Del Monaco si è conclusa con un sentito ringraziamento a tutti i Carabinieri della provincia di Lecce per il loro instancabile lavoro e per il prezioso contributo che offrono alla comunità salentina. La sua presenza ha rappresentato un’ulteriore conferma dell’impegno dell’Arma nel garantire ordine e sicurezza in ogni angolo della Puglia.

In un periodo in cui la sicurezza è una priorità per i cittadini, il sostegno e il riconoscimento delle autorità ai Carabinieri presentano un forte incentivo a continuare su questa strada, rafforzando il legame tra le forze dell’ordine e la comunità.

Lecce, 13 febbraio 2025

