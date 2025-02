NOVITA’ EDITORIALI / UN SAGGIO A PIU’ MANI SULLA MERITOCRAZIA

di Raffaele Polo __________

É un testo molto interessante, pubblicato da Milella (pagine 78, 12 euro) questo ‘Dalla cura di sé alla cura dei legami – per non morire di competizione’ che riunisce gli interventi di Davide Borrelli, Emanuela Spanò, Maurizia Pierri, Giovanni Tarantino e Ouns Mornagui, coordinati e introdotti da Enrico Mauro (nella foto), nato a Tricase nel 1977, ricercatore di diritto amministrativo al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento.

Studioso della società meritocratica, ha dedicato alla sua critica numerosi scritti ed è lui che sintetizza mirabilmente l’idea portante di questa raccolta di interventi.

«Il passaggio dalla barbarie alla civiltà si verifica nel momento in cui, in presenza di una persona ferita, probabilmente svenuta e forse moribonda, un’altra persona, a differenza di quelle che prima di lei hanno percorso quella strada, si ferma. Non cambia lato della strada. Non fa finta di non vedere. Non omette il soccorso dicendosi che ci penserà qualcun altro che passerà avendo meno fretta. Non racconta a se stessa che il malcapitato se l’è cercata. Il soccorritore, che magari è uno straniero, si ferma. Non si ferma per curiosare. Si ferma per prendersi cura del ferito. Anche se ha fretta. Anche se non sta passeggiando, ma è in viaggio per lavoro. Anche se costringerà qualcuno ad aspettarlo oltre l’orario, o addirittura il giorno, concordato. Sto pensando naturalmente alla parabola del samaritano, raccontata da Luca. E sto pensando al samaritano, io che non sono credente, perché fatico a trovare una pagina altrettanto eloquente, a parte forse la parabola del figliol prodigo, anzi del padre misericordioso, sulla forza civilizzante, umanizzante della cura.

L’umanità è cura, inter-esse; la disumanità noncuranza, dis-inter-esse»

Affrontiamo un saggio specialistico che, comunque, si lascia leggere piacevolmente e ci introduce nella fascinosa e intrigante avventura della ‘meritocrazia’, croce e delizia del nostro difficile procedere umano…

Category: Cultura, Libri