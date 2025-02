MALAMOVIDA A LECCE, DUE DENUNCE

Report della Questura di Lecce ________

Emessi dal Questore della provincia di Lecce due DACUR per i due giovani responsabili dell’aggressione dell’ 26 gennaio u.s. nel centro di Lecce

In relazione ai fatti occorsi in data 26 gennaio u.s. per cui la Polizia di Stato era intervenuta per un’aggressione in danno di un giovane di Lequile da parte di due ragazzi che si erano dileguati all’arrivo dei poliziotti, gli approfondimenti investigativi hanno permesso l’identificazione e la denuncia dei responsabili per lesioni personali aggravate, come già precedentemente comunicato.

I due giovani, entrambi di Lecce, uno di appena 20 anni e l’altro di 25, a seguito di accertamenti amministrativi e di istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine sono stati colpiti dalla misura di prevenzione del DACUR emessa dal Questore della Provincia di Lecce perché ritenuti entrambi soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Ai due responsabili dell’aggressione è inibito l’accesso ai locali pubblici della città di Lecce rispettivamente per 3 e per 2 anni.

Il ventenne, peraltro, era già stato destinatario di un DACUR in quanto responsabile di un altro evento violento accaduto il 27 dicembre u.s. nei pressi di piazzetta Santa Chiara ai danni di un minore per futili motivi.

Lecce, 14 febbraio 2025

Category: Cronaca