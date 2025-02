NON PASSA LA BRONCHITE, PAPA FRANCESCO RICOVERATO IN OSPEDALE

(Rdl) ________ FONTE : Sala Stampa del Vaticano __________

Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli (nella foto) per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso. _______

A seguito del ricovero di Papa Francesco, l’udienza giubilare di domani, 15 febbraio, è stata annullata; la Santa Messa in occasione del Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura, di domenica 16 febbraio, sarà presieduta da Sua Eminenza il Cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, mentre l’incontro con gli artisti, previsto per lunedì a Cinecittà, viene annullato a causa dell’impossibilità del Papa a parteciparvi.________

l Santo Padre a seguito dell’acuirsi della bronchite di questi giorni ha effettuato gli accertamenti specialistici ed ha iniziato la terapia farmacologica ospedaliera.

I primi esami effettuati dimostrano una infezione delle vie respiratorie.

Le condizioni cliniche sono discrete; presenta lieve alterazione febbrile. _________

LA RICERCA nel nostro articolo del 9 febbraio scorso

