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PER FERMARE L’ECOCIDIO LEGALIZZATO DEGLI ULIVI. LA NUOVA INIZIATIVA DEL FORUM AMBIENTE E SALUTE

| 14 Febbraio 2025 | 0 Comments

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Giovanni Seclì, per conto del Forum Ambiente e Salute, ci scrive ______

Oggi è stato convertito in legge il decreto Milleproroghe 2024 , di cui nell’allegato. Esso dovrà essere esaminato e approvato dalla Camera dei deputati.  Alla delegazione pugliese  viene inviata la nota  in oggetto, affinchè rigettino tale  misura  che legittima un ‘indiscriminata minaccia al territorio, peraltro in conflitto con la normativa europea. Ad essa si farà appello  in caso di approvazione.

Sigg. DEPUTATI PUGLIESI al PARLAMENTO

PC

Sig. PRESIDENTE REGIONE PUGLIA

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

DECRETO MILLEPROROGHE, ART.19

VA BOCCIATA LA LIBERALIZZAZIONE  SELVAGGIA PREVISTA DELL’ESPIANTO DEGLI  ULIVI NELLA ZONA INFETTA DA XYLELLA, ANCHE DEI NEGATIVI AL BATTERIO, DEI MONUMENTALI, SINE DIE, IN DEROGA AD OGNI NORMATIVA  ANCHE VINCOLISTICA VIGENTE. ESSA  REITERA QUANTO NORMATO  DALLA LEGGE 27/2019 CHE AVEVA UNA DURATA SETTENNALE. ERA STATA APPROVATA  QUANDO  L’EVOLUZIONE DEL BATTERIO ERA CONSIDERATA INARRESTABILE;MENTRE ORA ANCHE IL CNR DI BARI RICONOSCE L’EVOLUZIONE REGRESSIVA DELLA  DINAMICA DELLA FITOPATIA E LA RIVEGETAZIONE SIGNIFICATIVA DI MOLTI  ULIVI.                                                                                                                                     LA MISURA DEL MILLEPROROGHE, ALL’ESAME DELLA CAMERA, COLLIDE CON IL REGOLAMENTO UE DEL SETTEMBRE 2024 IN VIGORE: LE PIANTE DI SPECIE NON OSPITANTI NEGATIVE  NON DOVRANNO ESSERE ESPIANTATEGLI STATI POSSONO DECIDERE  DI NON ESPIANTARE ANCHE QUELLE POSITIVE DI  VALORE STORICO-SOCIALE IL CUI ABBATTIMENTO SAREBBE INACCETTABILE E  QUELLE PROTETTE  DA NORME NAZIONALI E UE. LA COMMISSIONE HA MODIFICATO IN SENSO PROTETTIVO IL REGOLAMENTO PRECEDENTE , PRENDENDO ATTO DELLA EVOLUZIONE POSITIVA DELLA FITOPATIA.

PER QUANTO  SOPRA IL VOSTRO NO ALLA MISURA DEL DECRETO E’ UN DOVERE VERSO IL TERRITORIO E  VERSO LA NORMATIVA EUROPEE, RECEPENDO  LE DICHIARAZIONI DELLA RICERECA.

Giovanni Seclì

___________

L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo del 16 gennaio scorso

PER FERMARE L’ECOCIDIO LEGALIZZATO DEGLI ULIVI. LA DENUNCIA E IL GRIDO DI DOLORE DELLE ASSOCIAZIONI PUGLIESI

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo

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