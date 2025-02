PER FERMARE L’ECOCIDIO LEGALIZZATO DEGLI ULIVI. LA NUOVA INIZIATIVA DEL FORUM AMBIENTE E SALUTE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Giovanni Seclì, per conto del Forum Ambiente e Salute, ci scrive ______

Oggi è stato convertito in legge il decreto Milleproroghe 2024 , di cui nell’allegato. Esso dovrà essere esaminato e approvato dalla Camera dei deputati. Alla delegazione pugliese viene inviata la nota in oggetto, affinchè rigettino tale misura che legittima un ‘indiscriminata minaccia al territorio, peraltro in conflitto con la normativa europea. Ad essa si farà appello in caso di approvazione.

Sigg. DEPUTATI PUGLIESI al PARLAMENTO

PC

Sig. PRESIDENTE REGIONE PUGLIA

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

DECRETO MILLEPROROGHE, ART.19

VA BOCCIATA LA LIBERALIZZAZIONE SELVAGGIA PREVISTA DELL’ESPIANTO DEGLI ULIVI NELLA ZONA INFETTA DA XYLELLA, ANCHE DEI NEGATIVI AL BATTERIO, DEI MONUMENTALI, SINE DIE, IN DEROGA AD OGNI NORMATIVA ANCHE VINCOLISTICA VIGENTE. ESSA REITERA QUANTO NORMATO DALLA LEGGE 27/2019 CHE AVEVA UNA DURATA SETTENNALE. ERA STATA APPROVATA QUANDO L’EVOLUZIONE DEL BATTERIO ERA CONSIDERATA INARRESTABILE;MENTRE ORA ANCHE IL CNR DI BARI RICONOSCE L’EVOLUZIONE REGRESSIVA DELLA DINAMICA DELLA FITOPATIA E LA RIVEGETAZIONE SIGNIFICATIVA DI MOLTI ULIVI. LA MISURA DEL MILLEPROROGHE, ALL’ESAME DELLA CAMERA, COLLIDE CON IL REGOLAMENTO UE DEL SETTEMBRE 2024 IN VIGORE: LE PIANTE DI SPECIE NON OSPITANTI NEGATIVE NON DOVRANNO ESSERE ESPIANTATE ; GLI STATI POSSONO DECIDERE DI NON ESPIANTARE ANCHE QUELLE POSITIVE DI VALORE STORICO-SOCIALE IL CUI ABBATTIMENTO SAREBBE INACCETTABILE E QUELLE PROTETTE DA NORME NAZIONALI E UE. LA COMMISSIONE HA MODIFICATO IN SENSO PROTETTIVO IL REGOLAMENTO PRECEDENTE , PRENDENDO ATTO DELLA EVOLUZIONE POSITIVA DELLA FITOPATIA.

PER QUANTO SOPRA IL VOSTRO NO ALLA MISURA DEL DECRETO E’ UN DOVERE VERSO IL TERRITORIO E VERSO LA NORMATIVA EUROPEE, RECEPENDO LE DICHIARAZIONI DELLA RICERECA.

Giovanni Seclì

