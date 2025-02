VADA A SANREMO / “Non c’è paura! Ma che politica, che cultura? Sono solo canzonette!”

di Elena Vada _________

È ufficialmente iniziata la terza serata del Festival di Sanremo. Il conduttore Carlo Conti, fa il suo ingresso tra il pubblico, seduto in platea.

Gli artisti saranno votati attraverso la giuria delle radio ed il televoto da casa.

Oggi ci sarà una co-conduzione tutta al femminile: saliranno sul palco Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Tre artiste fantastiche e divertentissime.

Lo spettacolo inizia:

Giacca color argento/alluminio, la chitarra tracolla e “Sono solo canzonette”. Partenza rock del Festival, con il fantastico ‘Edoardo Bennato’.

E in platea si balla. Il rock, cattura l’ Ariston.

“Che inizio con il grande Edoardo Bennato!” esclama Conti. E Bennato ricorda: “Coi miei amici del cortile, dieci ragazzi di Bagnoli, nell’Ottanta feci quindici stadi di seguito e non solo San Siro.

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2025, ritroveremo lo stesso meccanismo di ieri: si esibiranno metà degli artisti in gara, precisamente quattordici.

A fine serata si conosceranno i cinque più votati, in ordine casuale.

Prima però, ci sarà la finale della categoria Giovani, dove a giocarsi la vittoria ci saranno Alex Wyse e Settembre. Il risultato sarà deciso dal Televoto, Giuria delle Radio e Giuria della Sala Stampa.

Chi canta stasera:

Clara, Brunori Sas, Massimo Ranieri, Joan Thiele, Shablo, Noemi, Olly, Coma_Cose, Modà, Tony Effe, Irama, Gabbani, Gaia.

Arriva un ospite piuttosto particolare, si chiama Samuele Parodi, ed è un bambino di soli 11 anni appassionato di Sanremo, che aveva chiesto al Tg1 di poter partecipare al Festival, di cui sa tutto, ogni dettaglio, ogni particolare possibile.

Il conduttore lo presenta come un grande esperto. Risponde a tutte le domande che gli pongono in merito al Festival. Conti gli chiede come sia nata questa passione: “È nata così all’improvviso” dice Samuele che, poi, presenta il successivo cantante in gara, con uno stile impeccabile.

“Una cosa è certa, abbiamo trovato il possibile nuovo conduttore del Festival”.

Carlo Conti presenta i ragazzi del Teatro Patologico. Chi sono?

L’ ideatore, Dario D’ Ambrosi, spiega: “È un luogo definito magico, aiutiamo e salviamo tantissimi ragazzi, diamo speranza a milioni di famiglie, dico sempre che quando sta bene un ragazzo disabile, stanno bene migliaia di persone, la mamma, il papà, il condomino, il quartiere. Per me sono il sale della vita, senza di loro la vita sarebbe una noia mortale”.

Quest’anno il Teatro Patologico, è stato sostenuto dal Teatro d’Opera di Roma, dove hanno aperto la stagione teatrale con uno spettacolo. La teatro terapia è molto importante per questi ragazzi, saremo all’ Onu per far conoscere il teatro come cura”.

Protagonista del Suzuki Stage in piazza Colombo è stato Ermal Meta, che ha cantato ‘Vietato Morire’.

Katia Follesa ironizza sull’esperienza sanremese di Chiara Ferragni, in una gag sul NO ai monologhi, del direttore artistico di Sanremo 2025. “Ma daiii, almeno una bella lettera alla me bambina, alla me nonna, alla me chihuahua, fidati! Funziona!”, dice l’attrice. “No”, replica irremovibile Conti, portando via il leggio.

Nel 1985, esattamente 40 anni fa, furono responsabili di una vera e propria ‘invasione’ di fan a Sanremo, in occasione della loro esibizione, sono i “Duran Duran”. C’ero (non come fan). Un caos incredibile per tutta la città.

Siamo nei gloriosi anni Ottanta in tutta la loro genuinità. Katia Follesa si presenta sul palco a salutare i Duran Duran, con abito da sposa e bouquet, lanciato in platea. Il cartello che porta, dice: “Sposerò Simon Le Bon” e Simon la bacia.

Quando c’è l’ esibizione di queste vecchie glorie, mi sento, improvvisamente ‘boomer’, ed è s… piacevole constatare l’inevitabile, inesorabile passare degli anni…

È il momento di Iva Zanicchi, la donna che ha vinto più edizioni di Sanremo. Stasera riceve il premio alla Carriera e canta un medley dei tre brani, con cui fu premiata al festival.

Non pensare a me (’67 ) – Ciao cara come stai (’74) – Zingara (’69). Tre primi posti.

Dopo 60anni ha ancora la forza e la voce per cantarle. Strepitosa! Onore al merito. Ringraziando per il premio, commenta:

“Meglio da viva che da morta, ma è una serata che mi porterò nel cuore”.

Le tre co-conduttrici sono invitate a descrivere il proprio uomo ideale. “L’intelligenza artificiale”, dopo aver ascoltato le risposte di Elettra Lamborghini, Miriam Leone e Katia Follesa, ha mostrato sullo schermo il volto di ???!

Carlo Conti, ovvio! Il pubblico è divertito.

Sfida tra le Nuove Proposte. Si esibiscono Alex Wyse e Settembre.

Vince: Settembre

Premio Sala Stampa: Settembre

Ecco i cinque più votati della serata

Coma Cose

Brunori Sas

Olly

Irama

Gabbani

La quarta serata, venerdì 14 febbraio, sarà dedicata alle cover e ai duetti, quest’anno aperti anche agli incroci tra gli artisti in gara. Co-conduttori Cucciari e Mahmood.



Dopo le tre serate appena vissute con voi, (e anni di commenti ai festival) posso dire che è cambiato lo stile generale della manifestazione, sia per canzoni/cantanti, sia per lo spettacolo sul palco.



Le canzoni sono valide (leggendo i testi) e lo spettacolo è più veloce (troppo, lamentano alcuni), ma gradevole ed effervescente il “giusto”, senza sbrodolature, messaggi moralistici, lettere ai posteri, predicozzi vari, che nelle passate edizioni, riempivano vuoti di spettacolo. La mia impressione è positiva.

