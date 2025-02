A MONZA PER UN’ALTRA IMPRESA

(Rdl) ____________ Mancano ancora quattordici giornate al termine del campionato, tutto teoricamente può ancora succedere, ma per il Monza, fanalino di coda con 13 punti, che fra l’altro ha richiamato l’esonerato Nesta in panchina, è già l’ultima spiaggia. Per il Lecce, relativamente più tranquillo in una zona al di sopra della linea rossa, a quota 24, è un altro ritorno in una città che è stata in passato sede di storiche imprese, come la conquista della prima promozione in serie A (nella foto, il 16 giugno 1985 i tifosi giallorossi a fine gara fanno festa con mister Eugenio Fascetti).

Per l’occasione, la squadra brianzola ha invitato i propri sostenitori a esserci e a crederci ancora, con un accorato appello tramite social. Quella giallorossa, sarà seguita da migliaia di tifosi, come e più di tutte le altre trasferte.

“Sono una persona che ragiona molto e l’esonero è qualcosa che ti ferisce. Con la squadra stiamo cercando di ripartire. La motivazione fa la differenza e le gare si vincono con la testa. Non mi aspettavo di rientrare qui. Oggi la cosa più difficile è motivare la squadra. Tener su tutto non è facile” – ha detto questo pomeriggio Alessandro Nesta, ed ha poi aggiunto “Questa è una gara fondamentale. Abbiamo fatto male, ma c’è la possibilità di avvicinarci al gruppetto salvezza. Se vinciamo possiamo dare quella spinta per fare bene. È una grossa opportunità. Le partite si vincono nella testa. Bisogna vincere al momento giusto, anche in maniera sporca”.

Dal canto suo, prima della partenza per la Lombardia, questa sera Marco Giampaolo ha così delineato la partita di domani: “Sarà una partita tosta e delicatissima. Mi aspetto di giocare contro una squadra che forse è alle ultime chance. Hanno cambiato l’allenatore ma il nuovo mister già conosce l’ambiente. Non so come giocheranno e non è stato facile preparare la gara. Sarà una partita forse da ultima spiaggia e mi aspetto un clima bollente. Loro faranno di tutto per vincere. Per noi diventa una partita impegnativa. Abbiamo da perdere ma anche da guadagnare tanto”. Ed ha detto tutto.

Si gioca allo U-Power Stadium domenica 16 febbraio, fischio di inizio del signor Giuseppe Collu di Cagliari alle 15.

Category: Sport