SANREMO: BENIGNI VA DA CONTI DOPO CHE SI E’ FATTO I CONTI – La Vignetta di Valerio Melcore

“La scomparsa è limbo, fatto di vite sospese, in un tempo indefinibile”. IL DRAMMA DELLE PERSONE SCOMPARSE E DEI LORO FAMIGLIARI NELL’INTERVISTA ESCLUSIVA A leccecronaca.it DI LAURA BARBIERI, PRESIDENTE “PENELOPE” LAZIO

di Cristina Pipoli __________ <<Il motto di Penelope è “Chi dimentica cancella, noi non dimentichiamo”>> Inizia così l’intervista, e poi si presenta: Sono Laura Norma Barbieri, presidente di Penelope Lazio OdV dal 2019, prima di me per molti anni lo è stata Natalina Orlandi, sorella di Emanuela la ragazza vaticana di cui si sono perse […]