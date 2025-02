DIARIO DEL GIORNO / SABATO 15 FEBBRAIO 2025

Buongiorno!

Oggi è sabato15 febbraio 2025.

San Faustino.

Faustino e Giovita erano due nobili bresciani vissuti nel II secolo, che intrapresero la carriera militare e divennero cavalieri; in seguito furono convertiti al Cristianesimo dal vescovo Apollonio e subirono il martirio tra il 120 e il 134, per non aver voluto sacrificare agli dei due giovani.

Si festeggiano il 15 febbraio e sono patroni della città e della Diocesi di Brescia.

Da almeno un decennio questo giorno è generalmente considerato la festa dei single, e/o di chi cerca l’anima gemella, in contrapposizione a San Valentino, protettore delle coppie degli innamorati, festeggiato ieri.

15 febbraio 2003. Proteste globali contro la guerra in Iraq si svolgono in oltre seicento città del mondo con stime che vanno dai dieci ai quindici milioni di partecipanti. La manifestazione di Roma, con circa tre milioni di dimostranti, è quella con la partecipazione più alta.

L’attacco fu scagliato lo stesso dagli Stati Uniti d’ America e i loro alleati il 20 marzo. La guerra si concluse il 18 dicembre con la capitolazione del regime. Saddam Hussein non aveva armi di distruzione di massa, il pretesto usato dagli Americani per ‘sensibilizzare’ l’opinione pubblica. Fu un’altra inutile carneficina, continuata da allora a tutto oggi con l’instabilità del Paese.

Proverbio salentino: SULU ALLA MORTE NU NC’E’ RIMEDIU

Solo alla morte non c’è rimedio.

A qualsiasi avvenimento per quanto traumatico, in un modo o nell’altro vi si può porre rimedio.

Solo in presenza di quel grande mistero che è la morte, la capacità, la maestria, la scienza, la saggezza dell’uomo viene meno.

