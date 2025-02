CON LA TREGUA AIUTI CONCRETI PER GAZA DISTRUTTA DAGLI ISRAELIANI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Milano l’associazione Azione contro la fame ci manda il seguente comunicato _______

PROSEGUE IL CESSATE IL FUOCO

IL CESSATE IL FUOCO A GAZA CONSENTE AD AZIONE CONTRO LA FAME DI INTENSIFICARE LA DISTRIBUZIONE DI CIBO E ACQUA E LA GESTIONE DEI RIFUGI

Azione Contro la Fame distribuisce pacchi alimentari nel nord di Gaza a seguito dell’attuazione del cessate il fuoco

La tregua iniziata il 19 gennaio 2025 ha avuto come conseguenza diverse settimane di sollievo, nonché un accesso sicuro in tutta Gaza, consentendo ad Azione Contro la Fame di ampliare il suo contributo a beneficio delle popolazioni più vulnerabili. I team di operatori hanno distribuito 4.000 pacchi alimentari alle famiglie sfollate nel nord di Gaza, 1.680 litri di acqua potabile e rimosso almeno 4.100 metri cubi di rifiuti solidi .

alle famiglie sfollate nel nord di Gaza, e . Sebbene più di 600.000 persone siano tornate alle macerie nel nord di Gaza, la maggior parte di loro non ha ancora accesso a cibo adeguato, rifugio, acqua, istruzione e altre primarie necessità . Una ripresa del conflitto metterebbe l’intera popolazione del nord di Gaza a rischio.

. Una ripresa del conflitto metterebbe l’intera popolazione del nord di Gaza a rischio. La prosecuzione della tregua consente ad Azione Contro la Fame di continuare con le attività di distribuzione di cibo, kit igienici, tende e teli, trasporto di acqua e pulizia delle strade.

Milano/Gerusalemme, 15 febbraio 2025. Azione Contro la Fame accoglie con favore la prosecuzione della tregua e ne chiede il mantenimento. “Grazie all’accordo, i nostri team a Gaza sono riusciti a distribuire più di 4.000 pacchi alimentari alle famiglie sfollate nel nord in solo una settimana, qualcosa di impensabile prima della tregua“, ha dichiarato Natalia Anguera, Responsabile delle Operazioni di Azione Contro la Fame in Medio Oriente. Tuttavia, ha proseguito: “Senza una tregua permanente, non solo la nostra capacità di agire in modo rapido e sicuro sarà compromessa, ma migliaia di persone, specialmente quelle tornate a Rafah e nel nord di Gaza, perderanno l’accesso agli aiuti umanitari essenziali.”

Azione Contro la Fame avverte dei rischi legati a un ritorno alla crisi umanitaria precedente alla tregua. Attività come la distribuzione di cibo e kit igienici, la distribuzione di tende e teli, il trasporto di acqua e la pulizia delle strade, svolte sotto ordini di evacuazione e bombardamenti aerei, mettono a rischio le attiità, il personale e l’intera comunità di Gaza.

Grazie a questo accordo, Gaza ha ricevuto beni commerciali e personali, abbassando i prezzi e riempiendo negozi di generi alimentari precedentemente vuoti. Allo stesso tempo, Azione Contro la Fame è stata in grado di intensificare i suoi aiuti umanitari, raggiungendo a Gaza comunità precedentemente inaccessibili, distribuendo 4.000 pacchi alimentari nel nord della città, 1.680 litri di acqua potabile e rimuovendo almeno 4.100 metri cubi di rifiuti solidi, aprendo la strada per l’ingresso di aiuti umanitari attraverso strade bloccate.

Molti dei problemi affrontati dalle organizzazioni umanitarie negli ultimi 15 mesi sono stati immediatamente alleviati in pochi giorni dopo la tregua. Gli spostamenti all’interno di Gaza sono diventati possibili sia per i civili sia per le organizzazioni umanitarie, i valichi di confine sono stati riaperti, permettendo l’ingresso di camion commerciali e umanitari e il personale non essenziale ha potuto cominciare a ruotare.

Situazione nel nord di Gaza

“Circa 600.000 persone sono tornate a ciò che resta delle loro case nel nord di Gaza. Quello che doveva essere un momento di ricongiungimento si è trasformato in 600.000 persone potenzialmente intrappolate nel nord di Gaza e nella città di Gaza. Le persone sono ancora preoccupate per ciò che potrebbe accadere in futuro. Anche con il cessate il fuoco, nel nord c’è una capacità limitata di soddisfare i bisogni umanitari come alloggio, cibo, igiene e acqua“, spiega un membro del team di Azione Contro la Fame a Gaza.

“Le persone sono molto tese. Vedo molti volti segnati da espressioni cupe e preoccupate. In questo momento, molti sentono di aver vissuto tutto o di aver affrontato il peggio. L’unico desiderio di tanti è tornare a casa“, dichiarano i team di Azione Contro la Fame a Gaza.

