ALL’OFF OFF TEATRE IN SCENA UGO DI CARLA VISTARINI REGIA DI IVAN RAGANATO

(Rdl) ________ Il mitico teatro Off Off di via Giulia: una storia, milioni di storie. Storie di teatro, di vita, di arte e cultura.

Emozionante entrare nel foyer al centro di Roma e percorrere quei corridoi che mostrano in bella vista i mostri sacri che sono passati da quel luogo di straordinaria Bellezza.

Ogni stagione teatrale racconta la scelta di risarcire l’umanità e restituire agli spettatori una visione alta, nuova, alternativa.

Il cartellone 24/25 ospita, tra gli altri, la compagnia teatrale Scena Muta di Ivan Raganato che porta sul prestigioso palco dell’Off Off “Ugo” di Carla Vistarini, premio Idi, rappresentato in tutto il mondo.In scena insieme a Ivan Raganato, che ne cura anche la regia, Maria Antonietta Vacca e Alisia Mariano.

Sono previste due repliche, il 22 febbraio in serale e il 23 in pomeridiana.La compagnia teatrale Scena Muta insieme alla Vito D’Agostino produzioni saranno dunque protagoniste nello scenario culturale della capitale.Un altro prestigioso traguardo dopo gli innumerevoli impegni e la presenza costante sul territorio con produzioni teatrali, conduzioni prestigiose, organizzazione di eventi, ma soprattutto, con la scuole d’arte varia Scena Muta che vanta corsi decennali.Proprio quest’anno infatti Scena Muta si prepara a festeggiare i 35 anni di attività il prossimo 27 luglio.Ma ora è il momento di Ugo, a Roma, all’Off Off.

“E subito dopo?” abbiamo chiesto a Ivan Raganato, direttore artistico di Scena Muta, “Intanto godiamoci appieno questa grande occasione, essere in rassegna in un teatro che ha fatto e continua a fare la storia del teatro italiano con un testo della grande Carla Vistarini. Poi si pensa già ad una tournée dello spettacolo, due nuovi testi in cantiere, una produzione cinematografica, e poi… per scaramanzia non diciamo proprio tutto.”

Per prenotare la vostra poltrona all’Off Off questo è il link da seguire.

https://www.vivaticket.com/it/ticket/ugo/256346?culture=it-it

