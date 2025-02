DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 16 FEBBRAIO 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 16 febbraio 2025.

Santa Giuliana.

Auguri a tutte le nostre amiche e alle nostre lettrici che portano questo nome.

Auguri a Pierluigi Quarta, giovane attore di teatro e studente universitari, che a Monteroni di Lecce compie 22 anni.

La struttura mitica del periodo di Carnevale rimanda a simili festeggiamenti nelle antiche religioni persiana, greca e romana, affiora nelle ‘battaglie’, o rievocazioni di battaglie, che si tengono un po’ ovunque.

Se le maschere sono, in fondo, emblema di morte, in un senso del tragico che si cela dietro l’ apparente allegria, in queste battaglie si combatte contro il diavolo, il demonio, in maniera apparente, o celato sotto le spoglie di un cattivo signore medioevale.

L’intero periodo del Carnevale 2025 inizia oggi, domenica 16 febbraio, domenica di Settuagesima; giovedì 27 febbraio è Giovedì Grasso; il 2 marzo la domenica di Carnevale e il 4 marzo è Martedì Grasso.

Un’ altra nostra amica ci ripropone una sua passione casalinga.

La lavanda è il deodorante più indicato per gli armadi, non solo per il suo buon profumo, ma anche per la sua azione antitarme. Se avete piante di lavanda coglietene (alla mattina presto o alla sera) i fiori prima che inizino a sfiorire, meglio anzi all’inizio della fioritura. Fatene dei mazzetti e poneteli ad asciugare all’ombra ed a testa in giù. Una volta essiccati, metteteli (solo la spiga) in sacchetti di garza o tela non troppo fitta affinché le trame favoriscano la fuoriuscita di tutto il profumo. Poneteli poi nei cassetti e negli armadi, ricordando che di tanto in tanto andranno manipolati per rinnovarne l’aroma.

Se non le avete, piantatele, e nell’ attesa che crescano, andate in erboristeria.

Proverbio salentino: LI DIFETTI TE LA ZITA SE MUCCIANU CU LA DOTE

I difetti della sposa si coprono con la dote.

Quindi, come il marito passa sopra i difetti della donna che ha sposato perché ricca, così nella vita, tante volte si fa finta di non vedere le storture e le ingiustizie in virtù del proprio tornaconto.

