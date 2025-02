PAPA FRANCESCO A RIPOSO ASSOLUTO SCRIVE AI FEDELI: “Pregate per la pace nel mondo e pregate pure per me”

(Rdl) ________ FONTE : Sala Stampa del Vaticano __________

Papa Francesco ha riposato tutta la notte. Non ha presentato episodi febbrili.

Gli accertamenti eseguiti nel corso della giornata di ieri confermano l’infezione delle vie respiratorie. La terapia è stata leggermente modificata in base agli ulteriori riscontri microbiologici.

Gli esami di laboratorio odierni riscontrano il miglioramento di alcuni valori.

Alterna il riposo alla preghiera ed alla lettura.

Per facilitare la ripresa, lo staff medico ha prescritto riposo assoluto; pertanto nella giornata di oggu, domenica 16 febbraio, il Santo Padre non guiderà la preghiera dell’Angelus, ciononostante ha inteso inviare il testo per la pubblicazione.

In esso, oltre ai ringraziamenti ai fedeli che lo seguono con pensieri affettuosi, e al personale medico che lo segue in ospedale, c’è scritto:

“Invito tutti a continuare a pregare per la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele e in tutto il Medio Oriente, in Myanmar, nel Kivu e in Sudan“.

Papa Francesco è stato aggiornato dei tanti messaggi di vicinanza e affetto ricevuti ed esprime la sua gratitudine, chiedendo nel contempo di continuare a pregare per lui. _________

