LA DRAMMATICA SITUAZIONE DI GAZA DISTRUTTA DAGLI ISRAELIANI

(Rdl) _________

“In the governorate of North Gaza, the level of destruction is total, it’s a flat land. I’ve never seen anything like it in my life”. Comincia così la drammatica testimonianza postata tramite social da Caroline Seguin, emergency coordinator di Medici senza frontiere.

Ne diamo il seguito, nella traduzione in italiano:

“Nel governatorato di Gaza Nord, il livello di distruzione è totale, è una terra pianeggiante. Non ho mai visto niente di simile in vita mia. I nostri colleghi palestinesi non sono più in grado di riconoscere i propri quartieri, alcuni erano sotto shock, altri sono crollati. A Gaza City eravamo già scioccati dal livello di distruzione, ma poi siamo andati a nord, a Jabalia, e non potevamo dire una parola. Non c'è più niente lì. Solo rovine e odore di morte ovunque a causa dei cadaveri ancora intrappolati sotto le macerie. Non esiste più un sistema sanitario nella parte settentrionale di Gaza. L'ospedale Kamal Adwan è stato raso al suolo, mentre gli ospedali Al Shifa, Al Awda e quello indonesiano sono gravemente danneggiati e funzionanti solo parzialmente. Siamo rimasti assolutamente scioccati nell’osservare che nell’ospedale indonesiano ogni macchinario medico sembrava essere stato deliberatamente distrutto; furono fatti a pezzi, uno per uno, per assicurarsi che non potesse più essere fornita assistenza medica. Bisogna chiedersi: qual è la motivazione di tale azione? Queste macchine sono fatte per salvare la vita delle persone, madri, padri, bambini. È devastante vedere lo stato di questi ospedali”.________ LA RICERCA nel nosttro articolo del 15 febbraio scorso CON LA TREGUA AIUTI CONCRETI PER GAZA DISTRUTTA DAGLI ISRAELIANI

Category: Cronaca, Politica