L’IMPATTO DEL GAMING MOBILE SUL GAMING TRADIZIONALE

Il gaming su dispositivi mobili è un’attività a cui la maggior parte di noi si dedica di tanto in tanto. Che tu abbia partecipato al fenomeno di Wordle o ti diverta con giochi classici come Snake, c’è sempre qualcosa per tutti. Ci sono sviluppi entusiasmanti nel mondo del gaming mobile, e le statistiche indicano che, mentre il gaming su dispositivi mobili è in forte espansione, quello tradizionale su console e PC rimane stabile.

Ecco cosa sapere sull’impatto del gaming mobile sul gaming tradizionale negli ultimi anni.

Statistiche sulla crescita

In Italia, il gaming su dispositivi mobili è aumentato nell’ultimo decennio, con la pandemia che ha accelerato questa crescita. Durante questo periodo, il gaming mobile è cresciuto in tutti i gruppi demografici.

Nel 2023, le vendite per app di gioco su tablet e smartphone hanno rappresentato il 47% del giro d’affari del gaming in Italia, con 780 milioni di euro, ovvero il 4% in più rispetto al 2022.

Nonostante l’amore per le console, sempre più italiani, specie i gamer alle prime armi, preferiscono utilizzare i dispositivi mobili: essi sono infatti più facili da utilizzare e meno costosi, perfetti per chi vuole qualcosa di veloce ma comunque avvincente.

Impatto sul gaming tradizionale

Se un tempo il gaming era limitato a console e PC, il mobile gaming ha rivoluzionato il modo in cui l’industria funziona oggi.

Un aspetto fondamentale del mobile gaming è la capacità di creare comunità online. Potresti divertirti a utilizzare la funzione chat per socializzare con altri giocatori mentre giochi a bingo online o discutere con i colleghi della più recente app di gioco virale. In entrambi i casi, il mobile gaming favorisce un senso di comunità.

Le priorità nello sviluppo dei giochi si sono evolute negli ultimi anni, con un numero crescente di sviluppatori che si concentra su giochi compatibili con i dispositivi mobili, permettendo ai giocatori di giocare ovunque.

Inoltre, i progressi nella grafica e nell’esperienza di gioco hanno migliorato il mondo del mobile gaming, portandolo a un livello superiore. Ciò ha creato un’esperienza più immersiva, con smartphone e tablet in grado di gestire la grafica di giochi come Fortnite e altri.

Cambiamenti economici e industriali

L’introduzione di nuovi flussi di entrate ha trasformato l’esperienza del gaming, consentendo agli sviluppatori di giochi mobili di aumentare i ricavi. Acquisti in-app e pubblicità sono solo alcuni esempi.

L’evoluzione del gaming online è stata in gran parte dovuta all’accessibilità degli smartphone. Inoltre, il gaming mobile è considerato un modo più inclusivo di approcciarsi ai videogiochi. Non è necessario acquistare una console aggiuntiva e spesso le app di gaming mobile sono gratuite.

Anche gli e-sport hanno abbracciato il gaming su dispositivi mobili. Queste competizioni, dove gamer professionisti si sfidano testa a testa, in passato erano focalizzate su PC e console. Oggi, l’industria ha integrato anche vari giochi per dispositivi mobili.



