“Cinque minuti di ordinaria poesia”, L’ESORDIO POETICO DI BARBARA DEL PIANO A LECCE SABATO 22

“La vita s’impara ogni giorno, tra innumerevoli respiri e parole non dette. E così poi ti capita di scriverla“.

Barbara Del Piano, vive e lavora a Lecce. Laureata in Giurisprudenza esercita la professione forense ed è docente di diritto nella Scuola Secondaria di secondo grado.

Nel 2014 ha esposto la sua prima mostra fotografica “Cuori di strada”, i cuori in natura della terra salentina. È appassionata di scrittura e pittura.

Adesso arriva il suo esordio, che si annuncia maturo e ragionato, quanto trepido e sapido, nella poesia.

Arriva con “Cinque minuti di ordinaria poesia“, Il Raggio Verde Edizioni.

Il libro sarà presentato in prima assoluta a Lecce nella Sala del Teatrino dell’ex Convitto Palmieri, in piazzetta Carducci, sabato 22 febbraio 2025, alle 18.

Dialogherà con l’autrice la giornalista Antonietta Fulvio che ha curato il progetto grafico.

Nell’invito preparato dalla casa editrice, Barbara Del Piano spiega: “Questo libro­ nasce dall’incontro con la bellezza che c’è nelle piccole cose quotidiane e con la consapevolezza di voler andare oltre la realtà percepita. Appunti sparsi, istantanee, annotate lungo l’arco di un decennio in cui ho colto quello che avevo di più vicino: panni freschi di bucato, muri scrostati, cieli stellati, tazze di caffè, lenzuola colorate, estati torride, il profumo del Sud”.

E aggiunge: “Queste essenze sono anche colore, incontro con l’altro: l’arte di Daniela Cecere. Le mie parole hanno fatto spazio all’amicizia per scioglierla dentro un acquerello“.

Un appuntamento importante per chi ama la poesia, una delle ultime cose rimaste ancora capaci prendere la mente e far fremere il cuore.

A proposito di cuori. Barbara Del Piano li colleziona. Ne ha fatto anche una mostra. Intendo dire, li colleziona raccogliendo e fotografando tutto quello che nella Natura ha forma di cuore.

Poi li posta sul suo vivacissimo diario di Facebook.

Sempre sul suo diario di Facebook mette anche foto di case in un interno.

Non so dove le trovi e come faccia, ma l’effetto è dirompente: sono così belli, che ad ogni post viene subito voglia di stare là insieme a lei.

Ci dovremo accontentare di stare con lei alla Biblioteca del Convitto Palmieri sabato 22. Ma fatte tali premesse, pur senza ancora aver letto il suo libro, credo di poter dire senza tema di essere smentito che sarà un appuntamento con la Bellezza.

