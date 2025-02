CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO IN TUTTA LA PROVINCIA DI LECCE

Report della Questura di Lecce ________

Nel fine settimana servizi Alto Impatto della Polizia di Stato in diversi comuni della provincia. 1600 persone identificate e 632 veicoli controllati

La Polizia di stato ha attuato servizi straordinari di controllo del territorio nel fine settimana a Lecce e in provincia.

In tutto sono 1600 le persone che sono state identificate e 632 i veicoli fermati tra Poggiardo, Sanarica, Seclì, Aradeo, Neviano, Ruffano e Supersano e Nardò

Le attività hanno riguardato non solo il controllo del territorio, l’identificazione di persone appiedate e di avventori di locali, ma anche la prevenzione dei reati predatori e i controlli amministrativi agli esercizi commerciali.

Sono 13 gli esercizi commerciali controllati mentre in totale sono state elevate 81 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

Nel mirino anche i reati inerenti le sostanze stupefacenti: due le segnalazioni all’Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 T.U. Stupefacenti, per un totale di 1,5 gr di cocaina, 38 g di marijuana e 5 di hashish sequestrati su Lecce, mentre a Casarano è stato arrestato ai domiciliari un 32 enne del posto per detenzione ai fini di spaccio al quale sono stati sequestrati 46 gr. di cocaina.

Particolare attenzione è stata prestata anche nelle località marine per prevenire azioni di furti che vedono come bersaglio le case vacanze chiuse per i mesi invernali.

