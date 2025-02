I CONTROLLI DELLA POLIZIA A CEGLIE MESSAPICA E SAN MICHELE SALENTINO

Report della Questura di Brindisi ________

Nella serata del 13 febbraio, a Ceglie Messapica e San Michele Salentino è stata effettuata una incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati, con un potenziamento dei dispositivi di sicurezza, coordinati dal Questore Giampietro Lionetti.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, fortemente voluti negli ultimi mesi dal Questore e condivisi dal Prefetto della Provincia di Brindisi Luigi Carnevale e dai Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, per garantire una più pregnante presenza delle forze dell’ordine nella provincia.

Al fine di prevenire il compimento di azioni illegali, personale della Polizia di Stato, insieme all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, con la collaborazione dell’ASL e dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, ha controllato numerose persone con pregiudizi di polizia e 5 esercizi commerciali.

Durante i controlli di un’autofficina meccanica di Ceglie Messapica, gli agenti della Polizia Stradale di Brindisi hanno rinvenuto una autovettura di lusso di una storica casa italiana, priva di targa con il telaio contraffatto, motivo per cui è stata sottoposta a sequestro penale.

Nei confronti di due altre attività commerciali controllate, sono state elevate rispettivamente, una sanzione amministrativa per la mancata autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e una sanzione amministrativa per le carenze di natura igienico sanitaria.

Brindisi, 17 febbraio 2024

