LA RUSSIA IRRITATA CON MATTARELLA E L’ITALIA TUTTA FA SUL SERIO: NUOVE MINACCE E ATTACCO INFORMATICO

(Rdl) __________ Dichiarazioni offensive. Già tre giorni fa c’era stata una dura replica della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, diffusa dall’agenzia di stampa Tass, al discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella tenuto a Marsiglia il 5 febbraio scorso (nella foto), in cui aveva paragonato la Russia al Terzo Reich nazista per il suo attacco all’Ucraina: “ha affermato che le azioni della Russia in Ucraina sono di natura simile al progetto del Terzo Reich in Europa. È strano e folle sentire invenzioni così blasfeme”.

Non erano una protesta tanto per.

Ieri sera Maria Zakharova in un programma televisivo russo ha rincarato la dose: “Questo non può e non rimarrà mai senza conseguenze”.

Questa mattina il gruppo di hacker filorussi NoName057 ha cominciato una nuova serie di attacchi in gergo detti DDoS (distributed denial of service) volti a distruggere i servzi erogati, che consiste nel tempestare di richieste un sito, fino a metterlo ko e renderlo irraggiungibile, contro, tra gli altri, gli aeroporti di Linate e Malpensa, Autorità trasporti, porti di Taranto e Trieste e Banca Intesa San Paolo.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha avviato l’opera di supporto e mitigazione alle prime avvisaglie delle azioni ostili.

Abbiamo cercato le parole di Mattarella che hanno provocato la dura reazione di Mosca.

Pubblichiamo qui di seguito il passaggio saliente del suo discorso e ne lasciamo ai lettori le considerazioni di merito. ________

Fenomeni di carattere autoritario presero il sopravvento in alcuni Paesi, attratti dalla favola che regimi dispotici e illiberali fossero più efficaci nella tutela degli interessi nazionali.

Il risultato fu l’accentuarsi di un clima di conflitto – anziché di cooperazione – pur nella consapevolezza di dover affrontare e risolvere i problemi a una scala più ampia. Ma, anziché cooperazione, a prevalere fu il criterio della dominazione. E furono guerre di conquista.

Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa.

L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura. _________

