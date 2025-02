Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _________

Beccato in flagranza per le vie di Marittima. Arrestato presunto spacciatore

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Spongano hanno eseguito un’importante operazione che ha portato all’arresto in flagranza di reato di un uomo del luogo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un controllo su strada, i militari hanno sottoposto il 39enne a perquisizione personale, rinvenendo 4 grammi di hashish, suddivisi in tre dosi pronte per la vendita. Tale scoperta ha portato i Carabinieri a estendere la perquisizione presso l’abitazione dell’individuo, dove hanno trovato ulteriori 152 grammi di hashish, confezionati in 3 panetti, oltre a un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Tutto il materiale è stato tempestivamente sequestrato e l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.

Questa operazione rappresenta un’importante azione delle forze dell’ordine nella lotta contro le piazze di spaccio di sostanze stupefacenti e dimostra l’impegno costante dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e la legalità nel nostro territorio. La presenza delle forze dell’ordine rimane attiva e vigile per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, con l’obiettivo di tutelare la comunità e promuovere un ambiente sicuro per tutti i cittadini.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 18 febbraio 2025

