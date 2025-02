VADA A SANREMO / TV, SORRISI, LOOK E CANZONI, UN FESTIVAL EFFICACE

di Elena Vada __________ Sabato 15 febbraio 2025, è la serata della finalissima a Sanremo. Questo 75esimo Festival, entrerà nella storia per gli ascolti record (la serata delle cover ha superato il 70% di share). Per la quinta e ultima serata, Carlo Conti ha voluto come co-conduttori Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Lui, il conduttore, […]