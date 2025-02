IL CORSO DI MEDITAZIONE CLINICA DEL DOTTOR GIOVANNI FRANCESCHI

(Rdl) ___________

Inizierà a Lecce lunedì 10 marzo il terzo corso di Mindfulness Clinica a cura del dottor Giovanni Franceschi.

“La Mindfulness – spiega il dott. Franceschi – è descritta dal suo fondatore dott. Kabat-Zinn come lo stato mentale che si raggiunge portando intenzionalmente l’attenzione al momento presente e in maniera non giudicante. Portare consapevolezza nel momento presente permette di affrancarsi dalla minaccia della reattività e dagli automatismi della mente discorsiva”.

Il dott. Franceschi spiega, inoltre, che si tratta di un “percorso basato su oltre 20.000 studi accademici e supportato dalle neuroscienze. Il programma mira a ridurre ansia, stress, attacchi di panico e dolore cronico, favorendo la regolazione di pensieri ed emozioni disfunzionali.

Tra i benefici, anche un incremento dell’attenzione, un miglioramento della qualità del sonno e un generale benessere psicofisico”.

Il corso, articolato in otto incontri, si terrà ogni lunedì dal 10 marzo al 5 maggio, dalle 20:30 alle 22:30 presso Asfalto Teatro, in via Dalmazio Birago 60, Lecce.

Per informazioni e iscrizioni: www.centromentesoma.it.

Articolo e comunicazione giornalistica a cura di Michela Maffei, Psicologa

Giovanni Franceschi nasce a Firenze e svolge la professione di consulente in tutta Italia, soprattutto nel Salento dove si è laureato in Scienza e Tecniche psicologiche. Esercita come consulente e come Istruttore di interventi basati sulla Mindfulness MBSR MBCT, a seguito di master di perfezionamento erogati da SPC (scuola di psicoterapia cognitiva), APC (associazione psicologia cognitiva) e IGB (scuola di psicoterapia cognitiva).

