PER ANTONIO VERRI, IN MEMORIAM

“VERSO LA CITTÀ DEL POETA”A CAPRARICA NELLA RICORRENZA DEL 76° COMPLEANNO DI ANTONIO VERRI. TRA LE INIZIATIVE L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CONTINUARE A VALORIZZARE LA SUA EREDITA’

“Verso la Città del poeta” è la rassegna di iniziative culturali e artistiche che si terrà sabato 22 febbraio, dalle ore 19, a Caprarica di Lecce, in omaggio al poeta, scrittore e operatore culturale Antonio Leonardo Verri, scomparso nel 1993, che lo stesso giorno avrebbe compiuto 76 anni.

Nel corso dell’appuntamento, che punta ad istituzionalizzare la cittadina di Caprarica come “città del poeta”, saranno presentate le nuove iniziative in programma, pensate sia per onorare la memoria e l’opera dello scrittore, sia per garantire un prosieguo al lavoro di ricerca e alle attività culturali e artistiche a suo nome.

In particolare, nella sala Antonio Verri, Giardini Montinaro (edificio che si trova presso il Polo scolastico, antistante la Biblioteca comunale Giancane), in apertura della serata ci sarà la presentazione dell’Accordo di collaborazione, tra Comune di Caprarica di Lecce, Università del Salento, Provincia di Lecce, Polo Biblio-museale di Lecce, Comune di Cursi e Associazione culturale Fondo Verri, per la valorizzazione della figura del poeta. Questa rete di collaborazione si propone lo sviluppo e il coordinamento di azioni, progetti e politiche di divulgazione e promozione dell’opera del poeta, in sintonia con l’idea verriana di comunità intellettuale e di lavoro.

Il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva dichiara: “Sono molto soddisfatto che la Provincia di Lecce sottoscriva questo Accordo e anche orgoglioso di sottolineare come la nostra istituzione, da sempre impegnata nel promuovere azioni che coinvolgono più Enti locali, abbia avuto un legame con il poeta Verri. La sua presenza ha lasciato un segno indelebile in molte realtà, da Caprarica di Lecce, la sua città, a Cursi, con la Biblioteca ora intitolata proprio a Verri, a Lecce, Sternatia, Corigliano e Otranto, e continua ad essere una fonte di ispirazione per tutti”.

L’incontro di sabato proseguirà con l’illustrazione del nuovo concorso artistico internazionale “Pigmenti inversi”, che coniuga il movimento street art con la poesia di Verri. Si continuerà con la presentazione del doppio volume “Le parole si arricciano come le nuvole. Scritti dispersi (1977-1993)”, a cura di Irene Bevilacqua e Adele Errico, edito da Kurumuny nella collana Declaro, diretta da Simone Giorgino. Un lavoro di ricerca a partire da riviste, quotidiani e fogli letterari che accoglievano articoli e narrazioni dello scrittore (dal 1977 al 1993) e che, ad oggi, risultano di difficile consultazione. Si concluderà con “Punto fermo” ElectroAcusticRecital, spettacolo musicale recitativo con musiche di Alessandro Lorusso, Mauro Dicioci e voce di Piero Rapanà, Simone Franco.

Paolo Greco, sindaco di Caprarica e consigliere provinciale sottolinea: “Come ogni 22 febbraio, ricorderemo Antonio Verri, poeta, artista e nostro concittadino, che ha lasciato una traccia permanente nella comunità. Il suo paese natale è il cuore del suo messaggio culturale e negli ultimi anni ha visto una crescente valorizzazione, anche grazie a iniziative di street art e urbanistica tattica. La sua figura continua a ispirare la rinascita del nostro paese. Questo evento sarà anche l’occasione per presentare l’Accordo di collaborazione che mira a valorizzare ulteriormente l’eredità verriana, prevedendo un lavoro sinergico tra istituzioni, enti pubblici e privati per promuovere azioni progettuali condivise a livello locale e internazionale”.

Lecce, 19 febbraio 2025

