“Sanità e liste d’attesa”, INIZIATIVA CGIL

Federconsumatori, Cgil e Spi organizzano un evento informativo sullo stato dell’arte regionale e locale Liste d’attesa: situazione ancora grave e risorse insufficienti in Puglia

A Lecce Roberto Giordano, vicepresidente nazionale di Federconsumatori

Sarà presentato l’ultimo monitoraggio sui tempi di attesa nelle strutture sanitarie

Lecce, 19 febbraio 2025 – In quali condizioni versa la sanità regionale e leccese? Le liste d’attesa per accedere alle prestazioni sanitarie si stanno allungando? Come vivono questa situazione le persone che vivono nel Salento e in Puglia? Interrogativi ai quali si cercherà di dare una risposta, e magari qualche soluzione per smuovere la situazione, venerdì pomeriggio a Lecce, durante l’iniziativa intitolata “Sanità e liste d’attesa”, in programma venerdì 21 febbraio alle ore 17 nella Sala Di Vittorio (in via Merine, 33 a Lecce).

L’iniziativa è organizzata da Federconsumatori Lecce, Cgil Lecce e Spi Cgil Lecce.

Sarà l’occasione per presentare, insieme con il vicepresidente nazionale di Federconsuamatori, Roberto Giordano, l’ultimo aggiornamento del monitoraggio sui tempi di attesa nelle strutture sanitarie, basato su dati raccolti a novembre 2024.

“Nonostante gli impegni presi dal Governo e le misure annunciate per affrontare il problema, la situazione risulta ancora critica e continua a minare, di fatto, l’accesso alle cure da parte dei cittadini”, spiega Mario Lorubio, presidente provinciale di Federconsumatori. Nelle classifiche dei tempi di attesa più lunghi, su scala nazionale: 661 giorni per un elettrocardiogramma da sforzo in classe P: un dato davvero poco edificante per la sanità regionale. Non l’unico purtroppo. “Il fenomeno delle liste di attesa è aggravato dal sottofinanziamento della sanità pubblica, dalla carenza di risorse umane e dall’insufficienza dei percorsi di tutela per i cittadini, non sempre garantiti. Le regioni che riescono a mantenere standard adeguati sono ancora troppo poche, e anche in quelle più virtuose, le difficoltà legate alla scarsità di risorse e personale hanno conseguenze deleterie per i cittadini”.

Di seguito il programma dell’iniziativa: salutano e introducono il tema il segretario generale della Cgil Lecce, Tommaso Moscara, il presidente di Federconsumatori Lecce, l’avvocato Mario Lorubio, la presidente regionale di Federconsumatori, l’avvocata Mariangela Ghergo. Discuteranno l’argomento: Fernanda Cosi, segretaria generale dello SPi Cgil Lecce (il Sindacato dei pensionati italiani), Lucia Scarafile, presidente di Auser Lecce (l’associazione per l’invecchiamento attivo), Floriano Polimeno, segretario generale della Fp Cgil Lecce (il sindacato della funzione pubblica), Roberto Giordano, vicepresidente nazionale di Federconsuamtori. Modera l’incontro la giornalista Valentina Murrieri.

