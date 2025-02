APPELLO AD ADOTTARE COMPORTAMENTI RESPONSABILI CONTRO L’USO DELLA PLASTICA, ALTAMENTE INQUINANTE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Roma, l’associazione Codici ci manda il seguente comunicato. Nella foto, il litorale di Ostuni, dove da anni Enzo Suma conduce una solitaria, quanto meritoria, opera di contrasto (nel nostro APPROFONDIMENTO) _______

Codici: plastica monouso, un problema globale Alcuni consigli per ridurre l’utilizzo di un materiale altamente inquinante

La plastica monouso rappresenta una delle più gravi minacce per l’ambiente marino e terrestre del nostro pianeta. L’associazione Codici si unisce agli allarmi lanciati da più parti per una problematica molto seria.

Lo dimostrano i numeri. Nel 2021 a livello mondiale sono stati generati 139 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica monouso, con un aumento di 6 milioni di tonnellate rispetto al 2019. Un altro dato su cui riflettere è quello relativo all’inquinamento costiero. Circa l’80% dei rifiuti trovati sulle spiagge europee è costituito da plastica e di questi il 50% sono prodotti monouso.

Gli oggetti in plastica impiegano centinaia di anni per decomporsi, frammentandosi in microplastiche che contaminano l’intera catena alimentare. La produzione di plastica monouso, inoltre, contribuisce significativamente alle emissioni di gas serra.

È importante, quindi, che i consumatori adottino dei comportamenti responsabili.

Di seguito alcuni consigli dell’associazione Codici per ridurre il consumo di plastica monouso: usare borracce riutilizzabili, perché le bottiglie in plastica sono tra i rifiuti più inquinanti; scegliere contenitori sostenibili, sostituendo a piatti e posate in plastica quelli in bamboo, acciaio o materiali compostabili; fare la spesa con borse riutilizzabili, non ricorrendo ai sacchetti di plastica.

La riduzione della plastica monouso non è solo una questione ambientale, ma una responsabilità sociale che coinvolge tutti noi. Ogni piccolo gesto quotidiano può fare la differenza per preservare il nostro pianeta per le generazioni future.

Questo comunicato stampa rientra nell’ambito del progetto LE.S.S. LEarn Sustainable circular economy Strategies! MLPS – Iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del D Lgs 3 luglio 2017, n. 117 – ANNO 2023 – Avviso N.2/2023.

Roma, 20 febbraio 2025

