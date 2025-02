DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO 2025

Buongiorno!

Oggi è giovedì 20 febbraio 2025.

San Silvano e San Eleuterio.

A Lecce il nostro amico Karol Pankiewicz compie 35 anni, auguri!

Da questa sera siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

20 febbraio 1989, protesta anticomunista a Tirana, viene abbattuta la statua di Enver Hoxha.

20 febbraio 1958. Viene promulgata la Legge Merlin, che abolisce le case di tolleranza, che da allora qualcuno propone sempre di riaprire.

Proverbio salentino: LI SORDI TE FANNU RICCU BEDDHU E SAPUTU.

Insomma, chi ha i soldi ha tutte le virtù.

