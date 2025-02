DUE RAPINE A CASARANO E TAVIANO

(e.l.) ____________

Ieri sera ci sono state due rapine in meno di due ore a Casarano, dove è stata assalita una tabaccheria, e a Taviano, dove invece è stato preso di mira un supermercato. Un giovane armato e a volto travisato ha portato via il denaro in cassa nel primo caso, nel secondo ha asportato l’intero registratore di cassa.

E’ stata vista in zona una Fiat Croma di colore scuro, verosimilmente la stessa utilizzata a fine gennaio per un altro doppio colpo.

Indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Casarano (nella foto) in corso. ____________

Category: Cronaca